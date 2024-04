Buongiorno, Buon 25 Aprile 2024! Le IMMAGINI e le FRASI più belle per la Festa della Liberazione

MeteoWeb

Buongiorno e Buon 25 Aprile 2024, Festa della Liberazione! Nel giorno in cui l’Italia ricorda i fatti del 25 aprile 1945, proponiamo tante immagini nuove e frasi per auguri speciali per una ricorrenza dal profondo significato.

Buongiorno e Buon 25 Aprile 2024, Festa della Liberazione: IMMAGINI nuove e FRASI per gli auguri

In occasione del 25 Aprile 2024, Festa della Liberazione, proponiamo una selezione delle immagini più belle (gallery in alto) e una serie di frasi (di seguito) per un Buongiorno speciale e per gli auguri di Buon 25 Aprile e Buona Festa della Liberazione.

“Buongiorno! Oggi celebriamo la Festa della Liberazione, un giorno carico di significato e di ricordi. Auguri a tutti!”

“Buongiorno e buona Festa della Liberazione! Oggi commemoriamo il coraggio e la determinazione di chi ha lottato per la nostra libertà”

“Buongiorno a tutti, oggi è un giorno per ricordare e celebrare la Festa della Liberazione. Che questo giorno porti sempre speranza e libertà!”

“Buongiorno! Oggi è il giorno in cui celebrare la nostra libertà. Auguri per una giornata piena di riflessione e gratitudine”

“Buongiorno! Oggi è un giorno speciale, ricordiamo la Festa della Liberazione e lottiamo sempre per preservare i valori di libertà e democrazia”

“Buongiorno e Buona Festa della Liberazione! Che oggi possiamo riflettere sulle conquiste del passato e guardare al futuro con speranza e determinazione.”

“Buongiorno a tutti! Oggi celebriamo la Festa della Liberazione, un giorno che ci ricorda quanto sia preziosa la libertà. Auguri!”

“Buongiorno! Oggi è un giorno per onorare coloro che hanno sacrificato tanto per la nostra libertà. Buon 25 Aprile”

“Buongiorno e buona Festa della Liberazione! Oggi ricordiamo i sacrifici fatti per la nostra libertà. Che questo giorno sia un promemoria del nostro impegno per un mondo migliore”

“Buongiorno! Oggi celebriamo la Festa della Liberazione, un giorno per onorare chi ha combattuto per la nostra libertà. Auguri a tutti!”

“Buongiorno e Buona Festa della Liberazione! Oggi è il giorno per commemorare la vittoria della libertà. Buon 25 Aprile”

“Buongiorno! Oggi è un giorno speciale in cui celebrare la nostra libertà conquistata con così tanto coraggio. Auguri di cuore a tutti voi!”

“Buongiorno e buona Festa della Liberazione! Auguri a tutti coloro che credono nella libertà!”

“Buongiorno! Oggi celebriamo la Festa della Liberazione, un giorno per onorare i nostri eroi e le loro lotte per la libertà. Auguri!”

“Buongiorno e Buona Festa della Liberazione! Riflettiamo sull’importanza della libertà e impegniamoci a difenderla sempre. Auguri a tutti voi!”

Perché la Festa della Liberazione si celebra il 25 Aprile?

Il 25 Aprile ricorre un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una data simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani seppero della firma dell’armistizio a Cassibile).

Un giorno simbolico

Il 25 Aprile è un giorno simbolico: in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea Gotica da parte degli alleati e all’azione della Resistenza.

Su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il 22 aprile 1946, il Re Umberto II emanò un decreto: “A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale“. Nel 1949 la ricorrenza è stata istituzionalizzata come festa nazionale, insieme al 2 giugno, Festa della Repubblica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.