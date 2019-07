Stromboli, le incredibili immagini del momento dell’esplosione riprese da uno yacht [VIDEO]

Emergono nuove immagini delle violente esplosioni che si sono verificate sul vulcano Stromboli ieri, che hanno portato alla sfortunata scomparsa di una persona e che hanno gettato i tanti turisti che affollavano l’area nel panico. Nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo si vede il vulcano ripreso dal mare, a bordo di uno yacht, il Gioia Solaris One 44. Tutto sembra tranquillo quando improvvisamente l’esplosione genera l’enorme colonna di fumo scuro che si espande velocemente. Nel video si possono udire anche le parole delle persone presenti sull’imbarcazione, prima stupite e poi spaventate da quanto stava succedendo. “Oh mio Dio, guarda!”, esclamano in inglese. Infine arriva il messaggio del comandante che informa sul dietrofront dell’imbarcazione. Intanto, la Protezione Civile ha innalzato l’allerta per il vulcano, aggiornandola al livello giallo.

