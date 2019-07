Un forte terremoto ha colpito l’Indonesia, nel Mare delle Molucche. L’Usgs ha registrato una magnitudo di 6,9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per l’Indonesia orientale. Lo ha reso noto l’agenzia di geofisica indonesiana. L’Usgs riferisce che il terremoto ha avuto origine non molto in profondità, a 24 chilometri.