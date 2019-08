A Cagliari la mostra del più grande architetto vivente del Sudafrica

Ha impiegato 6 mesi Jo Noero, tra i più grandi architetti viventi del Sudafrica, a completare il disegno lungo 9,4 metri e alto 3,5. Lo spettacolare “arazzo” rappresenta le potenzialità del “terreno comune” applicato a una città dilaniata dalle conseguenze urbanistiche dell’apartheid.

Il disegno, elaborato a mano da Noero, già stato presentato al grande pubblico in occasione della Biennale di architettura di Venezia del 2012.

La mostra che lo ospita si chiama Landscapes of knowledge Red Location Cultural Precinct e sarà a Cagliari, dal 05.09.19 al 28.09.19 presso spazio mostre MEM Mediateca del Mediterraneo, in via Goffredo Mameli, 164.

In occasione dell’inaugurazione è prevista una lezione magistrale di Jo Noero (che potrebbe essere a disposizione anche per una eventuale intervista)

PROGRAMMA 05.09.19

ore 16:00

Saluti istituzionali

INTRODUZIONE

Samanta Bartocci DADU-UNISS

LEZIONE MAGISTRALE Jo Noero, NeroArchitects

TAVOLA ROTONDA

Sandro Catta Presidente dell’ordine degli ingegneri

Teresa De Montis Presidente dell’ordine degli architetti

Giorgio Peghin DICAAR-UNICA

Nicolò Fenu SARDARCH

Coordina Massimo Faiferri DADU-UNISS

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA con la presenza dell’autore Jo Noero

Mostra a cura di

Massimo Faiferri, Samanta Bartocci,

Fabrizio Pusceddu, Lino Cabras, Rosa Manca

Crediti formativi per architetti CFP 4

Crediti formativi per ingegneri CFP 2

Evento organizzato nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori 2019 coordinata da Frascati Scienza “BEES-BE a citizEn Scientist?

La mostra sarà visitabile fino al 27 Settembre 2019, dal lunedì al sabato negli orari di apertura della biblioteca.