Archeologia, Etiopia: trovato cranio quasi completo del primo australopiteco

Storica scoperta archeologica in Etiopia: trovato un cranio quasi completo di un antico antenato dell’uomo che è vissuto 3,8 milioni di anni fa, una specie che vanta diverse caratteristiche simili a quelle di un umano. Il fossile – soprannominato MRD – fornisce uno spaccato di un periodo fondamentale per il lignaggio evolutivo che alla fine ha portato agli umani moderni e appartiene alla specie Australopithecus anamensis, che apparve per la prima volta circa 4,2 milioni di anni fa.

Questa specie viene considerata l’antenata diretta di Australopithecus afarensis, la specie più nota dal famoso scheletro parziale soprannominato Lucy rinvenuto nel 1974 a circa 56 chilometri dal sito nella regione di Afar in Etiopia dove e’ stato trovato il cranio MRD. MRD e Lucy – che risale a 3,2 milioni di anni fa – insieme rappresentano fossili spartiacque per fornire informazioni importanti sui primi antenati dell’uomo.

“Questa è una scoperta unica nella vita, e non c’e’ stato niente di più eccitante di questo”, ha detto il paleoantropologo del Museo di Storia Naturale Cleveland, Yohannes Haile-Selassie. “Stiamo parlando del cranio più completo di un primo antenato umano mai trovato nei reperti fossili piu’ vecchi di 3 milioni di anni”.

Fino ad ora, i soli resti cranici di Australopithecus anamensis erano frammenti di mascella e denti isolati, rendendo difficile la comprensione completa della specie. Il cranio è fondamentale per conoscere la dieta di una specie, le dimensioni del cervello e l’aspetto del viso. La scoperta finalmente consente agli scienziati di “dare un volto al nome” riguardo all’Australopithecus anamensis, ha detto il paleoantropologo e co-autore dello studio Stephanie Melillo del Max Planck Institut in Germania.

La specie di MRD – che era bipede ma potrebbe anche essere stata in grado di muoversi sugli alberi – ed era molto piu’ piccola degli umani moderni. Il suo cranio si trova a circa 550 chilometri a nord-est della capitale dell’Etiopia, Addis Abeba. Precedenti ricerche hanno suggerito che la specie raggiungesse un’altezza di circa 1,5 metri, ma i ricercatori non hanno fornito una stima dell’altezza per questo individuo, apparentemente un maschio adulto.