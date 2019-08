Maltempo Lombardia: ripresi diversi collegamenti ferroviari

Sta gradualmente ritornando alla normalità il traffico ferroviario su alcune linee della Lombardia dove la circolazione era stata interrotta per danni agli impianti o rami e alberi caduti sui binari per il Maltempo.. Le Ferrovie (Rfi ha lavorato con 40 tecnici per la ripresa del servizio ferroviario) in una nota hanno spiegato che sulla linea convenzionale Milano – Brescia la circolazione è ripresa alle 20.50 sul binario in direzione sud e poi alle 21.40 in entrambe le direzioni. Alle 20 e’ ripreso il servizio sulla Brescia – Cremona, fra Olmeneta e Robecco, e alle 20.30 sulla Treviglio – Cremona, fra Treviglio e Casaletto Vapro.