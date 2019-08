Maltempo, notte di tempesta al Nord Italia: danni da Bologna fino alla costa marchigiana

Notte di maltempo al Nord Italia dove vento e tempesta hanno interessato tutto il Nord Est, con danni e disagi ovunque. La costiera marchigiana è stata interessata da fortissime raffiche di vento e da una tromba d’aria che ha investito Senigallia (Ancona). Notevoli i danni: alberi caduti, persiane pericolanti, coperture di tetti divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti. I vigili del fuoco sono in attività da ieri sera nelle province di Pesaro e Ancona. A Pesaro fino a questa mattina sono stati effettuati circa 75 interventi e 30 ne rimangono da evadere, ad Ancona sono stati effettuati circa 45 interventi e la situazione sembra essere in via di normalizzazione. Un treno partito ieri sera da Ancona per raggiungere Rimini è stato fermato per oltre due ore a Fano a causa del maltempo.

Situazione complessa anche a Bologna e provincia, interessata ieri da una tempesta di vento che ha causato disagi. Sono stati circa 80 gli interventi dei Vigili del fuoco impegnati dalle 15 di ieri fino a mezzanotte. Anche in questo caso i problemi sono stati legati ad alberi caduti sulle strade, rami pericolanti nei parchi o nei cortili delle abitazioni, tetti e coperture di edifici da mettere in sicurezza e controlli per cornicioni pericolanti o finestre divelte. In città particolarmente colpiti il centro e le zone Saragozza e Savena. In provincia danni per il forte vento a San Lazzaro di Savena, Medicina, San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno, Budrio e San Pietro in Casale.