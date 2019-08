Farmaco con denominazione errata, contiene un principio attivo diverso da quello indicato: AIFA dispone il ritiro immediato [MARCA e LOTTO]

Errore in ambito farmacologico: un farmaco risulta presentare denominazione errata rispetto al contenuto. AIFA ha dunque disposto il ritiro immediato. L’errore è relativo ai medicinali Syntocinon e Synacten.

Di seguito il comunicato dell’AIFA:

“L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica il ritiro dal mercato del lotto n. 190554 del medicinale per uso ospedaliero “SYNTOCINON fiale 5UI/ml 6 fiale” (scadenza marzo 2022). Il ritiro è stato attivato dall’azienda titolare AIC e produttrice Alfasigma dopo una segnalazione riguardante una confezione che riportava nell’astuccio la dicitura errata “SYNACTEN 250 micrograms/ml 5 ampoules” con confezionamento non in lingua italiana, ma con blister, bollino, foglio illustrativo e numero di lotto corrispondenti a quelli autorizzati in Italia per “SYNTOCINON fiale 5UI/ml 6 fiale”. Tale lotto è stato distribuito tra il 17 giugno e il 22 agosto 2019.”

La ditta Alfasigma SpA ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.