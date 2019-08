Spazio: domani calerà il silenzio radio tra la Terra e Marte

Silenzio radio tra la Terra e Marte: dal 28 agosto fino al 7 settembre infatti ci sarà un’interruzione dei collegamenti tra i rover che operano sul suolo marziano e le apparecchiature di Terra. L’interruzione avverrà in modo forzato al fine di evitare i disturbi nelle trasmissioni radio che potrebbero essere causati dal Sole nel momento in cui si verifica l’allineamento Terra-Sole-Marte.

Ogni due anni infatti, quando il Pianeta Rosso e la Terra si trovano ai lati opposti rispetto al Sole, in fase di congiunzione, la nostra stella può disturbare le trasmissioni radio da e verso sonde e rover operativi sul suolo e nell’atmosfera di Marte.

Il Sole espelle gas caldo e ionizzato dalla sua corona: plasma che si estende nello spazio intorno alla stella. Durante l’allineamento di Terra, Sole e Marte, il gas espulso può infatti interferire con i segnali radio che i ricercatori inviano e ricevono quotidianamente da sonde in orbita attorno al Pianeta rosso e rover in funzione sul suolo marziano, corrompendo le informazioni destinate alla tecnologia con cui da remoto esploriamo i mondi lontani. Durante il silenzio radio il rover della Nasa Curiosity eviterà di andare a spasso, mentre il lander InSight sospenderà le operazioni con il braccio robotico.

Le sonde in orbita come Odyssey, MRO, Maven si limiteranno a eseguire compiti semplici, mentre le camere a bordo resteranno spente per tutto il periodo. Una volta terminata la congiunzione, sonde e rover riprenderanno le trasmissioni con la Terra. Nel giro di una settimana tutte le operazioni dovrebbero essere ripristinate e i dati raccolti durante il silenzio radio scaricati.