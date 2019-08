Terremoto Indonesia, allarme dopo la scossa: si rischia uno tsunami alto 3 metri [LIVE]

E’ allarme tsunami in Indonesia, interessata in queste ore da un violento terremoto che si è abbattuto al largo di Giava. Le autorità indonesiane hanno emesso l’allerta: Dwikorita Karnawati, capo dell’agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica, ha dichiarato che l’allerta tsunami locale rimarrà in vigore. Ha inoltre invitato le persone che vivono nelle zone costiere a spostarsi verso un livello più elevato, senza tuttavia farsi prendere dal panico.

Secondo gli esperti c’è il rischio di uno tsunami di oltre 3 metri d’altezza. Il terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito al largo della costa meridionale di Giava, a un ipocentro di 42 Km, come spiegano dall’Usgs statunitense.

La scossa, avvertita anche nella capitale, ha provocato il panico tra i residenti in diverse città e villaggi, ma al momento non risultano segnalazioni immediate di lesioni o danni.

Il Pacific Tsunami Warning Center (ente americano che parte di una rete internazionale per le allerta tsunami) non ha invece emesso alcun avviso.