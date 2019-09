Bimbo precipita dal balcone: lo salva un giovane al volo

Un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di una palazzina ma è stato salvato al volo da un passante. E’ accaduto nei pressi del distributore di carburante Ip lungo la strada provinciale 159 a Casalmaiocco (Lodi) e il piccolo si trova, ora, in condizioni ritenute non gravi, all’ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) per controlli essendo stato preso al volo da un ventenne a sua volta poi soccorso per essere caduto a terra per il contraccolpo.

Il bimbo era stato visto, alcuni secondi prima del volo, muoversi sul cordolo del balcone da alcune persone che erano in attesa nel piazzale sottostante la palazzina, su cui si affacciano il distributore stesso e un autolavaggio. Il ventenne, anche lui ora in ospedale ma in condizioni non gravi, non ha avuto esitazioni: è corso ai piedi dell’abitazione riuscendo, così, a frenare la caduta. Sono in corso indagini e accertamenti da parte dei carabinieri di Lodi per verificare come sia stato possibile che si verificasse l’incidente e per capire dove fossero, in quel momento, i genitori.