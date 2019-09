Tutto pronto per la terza edizione di e_mob: il Festival che dà la “scossa” a Milano, dal 26 al 28 settembre

Inizia giovedì 26 settembre la terza edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility che darà una “scossa” a Palazzo Lombardia fino a sabato 28 settembre. Una tre giorni di parole per rendere concreta la mobilità a emissioni zero e per scoprire come muoversi nel rispetto dell’ambiente. E con tanti appuntamenti da vivere in allegria per piccoli e grandi.

La Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica

Si inizia alle ore 10 di giovedì 26 settembre all’Auditorium Testori con il convegno inaugurale della Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica nel corso del quale verranno svelati il progetto “carbon free” per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 e le buone pratiche a favore della mobilità elettrica adottate dai Comuni aderenti alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica. All’incontro sono attesi il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Presenti all’apertura anche gli assessori alla mobilità Claudia Maria Terzi (Regione Lombardia), Marco Granelli (Comune di Milano), Maria La Pietra (Comune di Torino) e Irene Priolo (Comune di Bologna), nonché Giancarlo Morandi e Carlo Sangalli, rispettivamente presidenti di Cobat e della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi.

Nel pomeriggio del 26 settembre la rassegna prosegue con una tavola rotonda sullo stato dell’arte della mobilità elettrica e sulle sue evoluzioni future che avrà al centro del dibattito temi come l’ambiente, lo sviluppo tecnologico e le ripercussioni della rivoluzione della “scossa” su consumatori, lavoratori e industria del settore. La giornata di venerdì 27 settembre è, invece, riservata agli approfondimenti tecnici con cinque incontri che sono già prossimi al tutto esaurito.

Il programma delle conferenze si chiude con le due tavole rotonde in programma sabato 28 settembre, pensate in particolare per il “popolo elettrico” arrivato a e_mob per il consueto raduno dei veicoli elettrici, ma aperte anche a tutti i visitatori curiosi di scoprire le realtà del comparto. Al mattino, infatti, si dialoga direttamente con i responsabili delle aziende produttrici di veicoli a batterie, mentre nel pomeriggio l’incontro ravvicinato è con i service provider che forniscono servizi di ricarica privata e pubblica.

Il divertimento è in Piazza Città di Lombardia

Molte le attrattive di intrattenimento, a cominciare da quelle promosse da ATM, A2A ed Edison per avvicinare bambini e ragazzi al mondo delle zero emissioni con laboratori creativi all’insegna del divertimento. I più grandi potranno “giocare” nell’area esterna, accessibile liberamente senza necessità di registrazioni, visitando gli stand degli operatori del settore e scoprendo le novità che saranno svelate durante la rassegna, come la nuova bici a pedalata assistita del sevizio di bike sharing di Milano, il BikeMi. La presentazione ufficiale è in programma in Piazza Città di Lombardia giovedì 26 settembre alle ore 13. Per grandi e piccini ci sono pure le lezioni di monoruota e le sfide tra amici con macchine elettriche sulla pista a sei corsie voluta dal Gruppo Hera.

I test drive a due e quattro ruote

Da non perdere è l’area test drive con la possibilità di provare in prima persona l’esperienza di guidare elettrico. A rappresentare il settore dell’auto ci sono la Nissan Leaf e la Jaguar i-Pace, ma emozioni forti promettono pure le moto di Energica, la Eva e la EsseEsse 9. Variegata la scelta per chi è alla ricerca di mezzi per spostarsi in modo rapido e veloce in città: a e_mob trovate i monopattini elettrici di Circ, le bici a pedalata assistita con kit Bosch eBike System e gli scooter elettrici Quadro Oxygen e Niu NGT e M+ Sport.

e_mob premia la condivisione

Per i visitatori di e_mob ci sono anche tanti vantaggi “sharing”. Il servizio di condivisione regionale E-Vai offre a chi si iscrive allo stand di e_mob un codice sconto di 2 ore sul primo noleggio. Share Now propone la promozione “0/5” che prevede l’iscrizione gratuita e un bonus di 5 euro per gli utenti di car2go e di Drive Now . Lo scooter sharing MiMoto propone il codice sconto “emob19” per l’iscrizione a 0,01 euro e per ottenere 8 euro di noleggio gratuito equivalenti a 30 minuti di utilizzo da usare entro fine 2019.

Il gemellaggio con la 1000 Miglia Green