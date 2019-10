Spazio, Gilbert V. Levin: “Sono convinto che abbiamo trovato le prove di vita su Marte negli anni ’70”

“Il mondo non è pronto alla notizia della vita su Marte”, sostiene Jim Green, responsabile scientifico della NASA. Ora Gilbert V. Levin, ingegnere statunitense che ha collaborato con la NASA alla missione Viking, spiega perché è convinto che negli anni ’70 gli esperimenti a bordo delle sonde abbiano dimostrato che c’è vita biologica sul Pianeta Rosso in un suo articolo su Scientific American, che riportiamo di seguito.

“Noi umani ora possiamo guardare indietro fino all’origine virtuale del nostro universo. Abbiamo imparato molto sulle leggi della natura che controllano i suoi corpi celesti apparentemente infiniti, sulla loro evoluzione, sui loro movimenti e sul loro possibile destino. Ma, altrettanto degno di nota, non abbiamo informazioni generalmente accettate sull’esistenza della vita oltre noi, o se siamo” completamente soli, scrive Levin. “Abbiamo compiuto una sola esplorazione per risolvere questo mistero primordiale. Sono stato fortunato di aver partecipato a quella storica avventura come sperimentatore dell’esperimento Labeled Release (LR) per rilevare la vita nella spettacolare missione Viking della NASA su Marte del 1976. Il 30 luglio del 1976, l’LR ha inviato i suoi risultati iniziali da Marte. Sorprendentemente, erano positivi. Mentre l’esperimento andava avanti, un totale di quattro risultati positivi, supportati da 5 diversi controlli, trasmessi dal veicolo gemello Viking sono atterrati circa a 6400km di distanza. Le curve dei dati segnalavano il rilevamento di respirazione microbica sul Pianeta Rosso. Le curve di Marte erano simili a quelle prodotte dai test di LR nei suoli della Terra. Sembrava che avessimo risposto a quella domanda finale”.

“Quando il Viking Molecular Analysis Experiment non riuscì a rilevare la materia organica, l’essenza della vita, tuttavia, la NASA concluse che LR aveva trovato una sostanza che imitava la vita, ma non la vita stessa. Inspiegabilmente, nei 43 anni dopo Viking, nessuno dei successivi lander su Marte della NASA ha portato uno strumento di rilevamento della vita per approfondire questi entusiasmanti risultati. L’agenzia, invece, ha lanciato una serie di missioni su Marte per determinare se ci fosse mai stato un habitat adatto alla vita ed eventualmente, per portare campioni sulla Terra per analisi biologiche. La NASA mantiene la ricerca della vita aliena tra le sue più alte priorità. Il 13 febbraio 2019, l’amministratore della NASA Jim Bridenstine ha detto che potremmo trovare vita microbica su Marte. La nostra nazione si è ora impegnata ad inviare astronauti su Marte. Qualsiasi vita lì potrebbe minacciarli e minacciare noi al loro ritorno. Quindi, la questione della vita su Marte è ora in prima fila”.

“La vita su Marte sembrava un’ipotesi azzardata. D’altra parte, servirebbe quasi un miracolo affinché Marte fosse sterile. Lo scienziato della NASA Chris McKay una volta ha detto che Marte e la Terra si sono “scambiati la saliva” per miliardi di anni, intendendo che quando entrambi i pianeti sono colpiti da comete o grandi asteroidi, viene espulso del materiale nello spazio. Una minuscola parte di questo materiale alla fine finisce sull’altro pianeta. Che alcune specie microbiche terrestri possano sopravvivere all’ambiente marziano è stato dimostrato in molti laboratori. Ci sono persino notizie della sopravvivenza di microrganismi esposti allo spazio nudo fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. La riserva della NASA contro una diretta ricerca di microrganismi ignora la semplicità del compito compiuto da Louis Pasteur nel 1864. Ha permesso ai microbi di contaminare un brodo di infusione di fieno, dopodiché sono apparse bolle di gas espirato. Prima di contenere microrganismi viventi, non apparivano bolle. (Pasteur in precedenza aveva determinato che riscaldare, o pastorizzare, tale sostanza avrebbe ucciso i microbi). Questo test elegantemente semplice, aggiornato per sostituire i moderni nutrienti microbici con i prodotti di infusione di fieno, è di uso quotidiano da parte delle autorità sanitarie del mondo per analizzare l’acqua potabile. Miliardi di persone vengono quindi protette da patogeni microbici”.

“Questo test standard, in sostanza, è stato il test di LR su Marte, modificato dall’aggiunta di diversi nutrienti pensati per ampliare le prospettive di successo con organismi alieni, e dalla marchiatura dei nutrienti con carbonio radioattivo. Questi miglioramenti hanno reso LR sensibile alle popolazioni microbiche molto basse ipotizzate per Marte, qualora dovessero esistere, e hanno ridotto il tempo di rilevamento di microrganismi terrestri a circa un’ora. Ma su Marte, ogni esperimento di LR continuava per 7 giorni. Un controllo del calore, simile a quello di Pasteur, era stato aggiunto per determinare se qualsiasi risposta ottenuta fosse biologica o chimica. Il Viking LR ha cercato di rilevare e monitorare il metabolismo in corso, un indicatore molto semplice e infallibile per i microrganismi viventi. Sono state compiute diverse migliaia di “runs”, sia prima che dopo Viking, con suoli terrestri e colture microbiche, sia in laboratorio che in ambienti naturali estremi. Non sono mai stati ottenuti falsi positivi o falsi negativi. Questo supporta fortemente l’affidabilità dei dati LR su Marte, anche se la loro interpretazione è discussa”.

“Oltre alle prove dirette della vita su Marte ottenute da Viking LR, prove a supporto o in linea con l’esistenza della vita microbica su Marte sono state ottenute dalle successive missioni su Marte e dalle scoperte sulla Terra:

acqua superficiale sufficiente a sostenere microrganismi è stata trovata su Marte da Viking, Pathfinder, Phoenix e Curiosity;

l’attivazione ultravioletta del materiale della superficie marziana non causava la reazione di LR, come inizialmente proposto;

materiale organico complesso su Marte è stato riportato dagli scienziati di Curiosity, includendo forse il kerogene, che potrebbe essere di origine biologica;

Phoenix e Curiosity hanno trovato le prove che l’antico ambiente marziano potrebbe essere stato abitabile;

l’eccesso di carbonio-13 rispetto al carbonio-12 nell’atmosfera marziana è indicativo di attività biologica, che preferisce ingerire quest’ultimo;

l’atmosfera marziana è in disequilibrio: la sua CO₂ avrebbe dovuto essere convertita in CO da molto tempo dalla luce ultravioletta del sole; quindi la CO₂ viene rigenerata, forse da microrganismi come sulla Terra;

i microrganismi terrestri sono sopravvissuti nello spazio esterno al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale;

il materiale espulso contenente microbi vitali probabilmente è arrivato su Marte dalla Terra;

nell’atmosfera marziana è stato misurato metano: i metanogeni microbici potrebbero essere la fonte;

la rapida sparizione del metano dall’atmosfera marziana richiede un assorbimento, forse fornito da metanotrofi che potrebbero co-esistere con i metanogeni sulla superficie marziana;

le luci mobili simili a fantasmi, che ricordano i fuochi fatui sulla Terra che sono formati dalla spontanea combustione del metano, sono stati registrati in video sulla superficie marziana;

formaldeide e ammonio, ognuno possibilmente indicativo di biologia, sono presenti nell’atmosfera marziana;

un’analisi indipendente della complessità del segnale positivo di LR lo ha identificato come biologico;

le analisi spettrali a 6 canali del sistema di imaging di Viking hanno trovato lichene terrestre e che le zone verdi sulle rocce di Marte hanno identici colore, saturazione, tonalità e intensità;

una struttura come un verme è presente in un’immagine scattata da Curiosity;

grandi strutture che somigliano alle stromatoliti terrestri (formate da microrganismi) sono state trovate da Curiosity; un’analisi statistica delle loro complesse caratteristiche ha mostrato una probabilità di meno dello 0,04% che la somiglianza fosse causata solo dal caso;

non sono stati trovati fattori avversi alla vita su Marte”.

“In sintesi, abbiamo risultati positivi da un test microbiologico ampiamente utilizzato; risposte di supporto da parte di diversi e forti controlli; la duplicazione dei risultati di LR in ognuno dei due siti Viking; la replica dell’esperimento ai due siti; e l’incapacità nel corso di 43 anni di qualsiasi esperimento o teoria di fornire una definitiva spiegazione non biologica dei risultati di Viking LR. Quali sono le prove contro la possibilità di vita su Marte? Il sorprendente fatto è che non ce ne sono. Inoltre, gli studi in laboratorio hanno dimostrato che alcuni microrganismi terrestri potrebbero sopravvivere e crescere su Marte”.

“La NASA ha già annunciato che il suo lander Mars 2020 non conterrà alcun test di rilevamento della vita. In linea con un protocollo scientifico consolidato, credo che dovrebbe essere compiuto uno sforzo per mettere esperimenti di rilevamento della vita sulla prossime missione su Marte […] Un panel di scienziati esperti dovrebbe rivedere tutti i dati pertinenti di Viking LR insieme ad altre prove più recenti sulla vita su Marte. Una giuria così obiettiva potrebbe concludere, come ho fatto io, che Viking LR ha trovato la vita. In qualsiasi caso, lo studio probabilmente produrrebbe un’importante guida per il conseguimento della NASA del suo Sacro Graal”.