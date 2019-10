Maltempo, situazione drammatica tra Liguria e Piemonte: fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE]

Situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ore. Picchi di 157mm di pioggia anche nel nord del Piemonte, nella provincia del Verbano-Cusio Ossola, a Sambughetto-Valstrona. Temporali forti sono ancora previsti anche nelle prossime ore nella provincia di Alessandria al confine con la Liguria.

Situazione critica nella provincia di Alessandria: fiumi esondati e strade bloccate

Peggiora la situazione del maltempo nella provincia di Alessandria. A Serravalle Scrivia è stato chiuso il casello della A7 ‘Milano-Genova’ in uscita. A Gavi è esondato il torrente Nerone ed è stato chiuso il guado sul fiume Lemme che è uscito dagli argini anche a Fraconalto, ai confini con la Liguria. Una Fiat Panda 4×4 guidata da un ultrasessantenne è stato travolta dall’acqua e si è capottata.

L’uomo, bloccato e preso dal panico, è riuscito comunque a dare l’allarme ed è stato poi soccorso da vigili del fuoco e carabinieri. Disagi anche per i treni: sospeso il traffico ferroviario tra Novi Ligure e Arquata Scrivia, sulla linea Genova-Torino, in direzione del capoluogo ligure, per l’allagamento della sede ferroviaria. Ritardi fino a 30 minuti per i convogli diretti a Torino. Sospesa la circolazione anche sulla Genova-Acqui Terme tra Rossiglione (Genova) e Ovada.

Ferma la linea Genova-Milano e Genova-Torino

Il Maltempo che interessa la Liguria e il Piemonte sta provocando, nell’alessandrino e nell’ovadese, allagamenti della sede ferroviaria. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Cassano e Arquata Scrivia/Novi Ligure, con l’interruzione di conseguenza della circolazione sulla linea ferroviaria tra Genova e Milano e di quella tra Genova e Torino. Interrotta anche la circolazione tra Rossiglione e Ovada, sulla linea Genova-Ovada.

Tre treni sono rimasti fermi a Ovada, Rossiglione e a Campo Ligure, e Trenitalia sta inviando pullman sostitutivi per raccogliere i passeggeri. Quanto alla situazione della rete ferroviaria, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) stanno raggiungendo le zone allagate, compatibilmente con le difficolta’ di viabilita’ stradale, per gestire la situazione non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

Treni bloccati fino a domani mattina

Per il forte Maltempo tra Liguria e Piemonte, al momento non ci sono previsioni di riattivazione della linea ferroviaria danneggiata dagli allagamenti. Per questo ne’ per la serata ne’ per domani mattina e’ prevista la ripresa dei servizi ferroviari tra Genova-Milano e Genova-Torino e Genova-Vada. E’ quanto rendono noto le Ferrovie. Alcuni treni rimasti bloccati stanno tornando indietro: da Pavia tre convogli e uno da Tortona a Milano; due treni fermi ad Arquata Scrivia che torneranno a Genova. Distribuiti kit di soccorso e allertata la protezione civile.

30 sfollati nell’entroterra di Genova per frana

A causa di una frana un edificio a Rossiglione, nell’entroterra di Genova, è stato evacuato in via precauzionale facendo sfollare i trenta residenti. Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La frana è caduta da un pendio a monte del palazzo e ha invaso una strada secondaria, colpendo alcune auto in sosta. Tutte le famiglie residenti nel condominio, circa 30 residenti, sono state allontanate in attesa dei rilievi sulla sicurezza dell’edificio.

Rimane critica la situazione maltempo con numerosi allagamenti: il Comune sulla propria pagina Facebook invita i cittadini a restare in casa e a non mettersi in movimento per nessuna ragione, segnalando che sono in corso interventi dei vigili del fuoco del soccorso alluvionale. Il comune invita anche a lasciare libere le linee telefoniche per le sole richieste di aiuto e segnalazioni.