Maltempo: autobus sostitutivi dei treni tra Genova e Milano

Sono tutti tornati in stazione i treni coinvolti nell’emergenza Maltempo tra Liguria e Piemonte. Lo si apprende da Ferrovie, secondo cui solo un convoglio sta ancora tornando verso Torino. I tratti interessati riguardano: Genova-Torino, Genova-Milano e Genova-Ovada (e non Vada come scritto in precedenza).

Ferrovie ha attivato autobus sostitutivi tra Milano e Genova per riportare a casa i passeggeri rimasti bloccati in stazione dal Maltempo. I bus percorreranno l’autostrada A7 con alcune fermate anche a Pavia e a Voghera. In totale, secondo la stima di Ferrovie, sono 2.500 le persone coinvolte, assistite da oltre cento ferrovieri che hanno a disposizione 4.000 kit di pronto intervento e 400 coperte. In partenza, in particolare, ci sono 5 autobus da Genova verso Milano e una decina dal capoluogo lombardo.