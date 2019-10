Vivere più a lungo e in salute grazie a un patto tra generazioni

Vivere a lungo e in salute: l’Osservatorio sugli stili alimentari e sulla dieta mediterranea della Comunità mondiale della Longevità (Cmdl) si arricchisce di una nuovo organismo, il Comitato intergenerazionale. Il più anziano è appena entrato nel 99esimo anno di età, il più giovane invece di anni ne ha solo 19. Insieme a tutti gli altri componenti del gruppo, lavoreranno fianco a fianco per costruire attorno a questo gap di 80 anni un robusto ponte tra generazioni. Con l’obiettivo di raccogliere la sfida che porta alla longevità, raccontare il pianeta salute, i fattori ‘stili di vita’ e ‘alimentari’ attraverso la narrazione dell’avanzare dell’eta’ in modo dinamico, positivo, ricco di opportunità.

“Un confronto e uno scambio tra i longevi, con la loro cultura e saggezza, e i giovani, con il loro entusiasmo e le conoscenze dei nuovi strumenti e linguaggi: un ‘tesoretto’ di salute da preservare negli anni – spiega Roberto Pili, presidente della Comunità mondiale della longevità – E per fruttarlo al meglio servono i suggerimenti di chi ha superato i 90 anni e conta su un ricco bagaglio di esperienze“.

Il compito a cui è chiamato il nuovo Comitato e’ quello di rendere affascinante e di facile lettura la diffusione delle conoscenze in tema di salute, ambiente e mangiare sano attraverso eventi divulgativi accattivanti e multimediali. “In un racconto a metà tra memoria, con i ricordi dei saggi longevi, e moderna tecnologia grazie alle competenze dei giovani”, racconta Pili.

Un piano integrato di azioni per raccogliere esperienze di buona prassi e diffondere le conoscenze attraverso azioni di informazione, educazione sanitaria, sensibilizzazione e formazione, facendo tesoro dell’esperienza delle zone della terra con i più alti indici di longevità in buona salute, Sardegna in testa. “Un format che nasce nell’Isola e che intendiamo esportare in Italia e all’estero”, annuncia il presidente della Cmdl.