Allerta Meteo, potente tempesta nel weekend: prima forti piogge al Nord-Ovest, poi rischio alluvioni lampo e venti distruttivi al Sud [DETTAGLI]

Allerta Meteo – Un altro sistema in rafforzamento prenderà di mira parti dell’Europa centrale e occidentale alla fine di questa settimana, con importanti effetti sull’area interessata. L’area dalla Penisola Iberica alla Francia meridionale e all’Italia dovrà fare i conti con il peggio della tempesta che colpirà i Paesi da domani, venerdì 22 novembre, fino a domenica 24, riporta AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Questi effetti includeranno forti piogge in grado di provocare alluvioni e potenti venti che potrebbero determinare blackout e alterazioni della viabilità.

La pioggia si diffonderà su Portogallo e Spagna nordoccidentale stanotte prima di attraversare il resto della Spagna e le parti meridionali e occidentali della Francia nella giornata di domani, venerdì 22 novembre. La pioggia più intensa si consoliderà sulla Francia meridionale e il Nord-Ovest dell’Italia tra la notte di venerdì 22 e sabato 23. In questo periodo, saranno possibili importanti alluvioni e alterazioni della viabilità, avvisa AccuWeather. “Quantitativi di pioggia di 75-150mm sono possibili in quest’area, incluse Montpellier, Marsiglia e Nizza in Francia e Genova e Torino in Italia”, afferma Dave Houk, meteorologo di AccuWeather. Queste forti piogge aumenteranno anche il rischio di frane nelle aree con terreno accidentato.

Frequenti raffiche di vento di 50-65km/h, oltre ai terreni saturi, aumenteranno il rischio di danni agli alberi e blackout. I forti venti accompagneranno la pioggia anche sulla Penisola Iberica tra stanotte e domani. “Raffiche di vento di 80-105km/h sono attese lungo e vicino la costa di Portogallo e Spagna settentrionale. Raffiche di 65-80km/h sono possibili sul resto della Penisola Iberica”, aggiunge Houk.

Entro domenica 24 novembre, la tempesta si dirigerà verso il Sud Italia, dove produrrà piogge torrenziali e venti localmente forti. Le alluvioni lampo saranno nuovamente la preoccupazione più diffusa, avvisa AccuWeather. Le forti piogge potrebbero anche produrre alterazioni alla viabilità e aumentare il rischio di frane. “Le località nel terzo meridionale dell’Italia saranno a rischio di 75-150mm di pioggia tra domenica e lunedì”, afferma Houk. Venti localmente distruttivi possono anche innescare blackout e abbattere gli alberi sull’area.