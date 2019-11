Apre a Napoli Orientasud: alla Mostra d’Oltremare

Si è aperta l’edizione 2019 di OrientaSud, la manifestazione dedicata all’orientamento universitario, alla scienza, al lavoro, alla formazione e alle competenze che quest’anno ha spento le sue prime 20 candeline. Migliaia di giovani hanno preso d’assalto gli spazi della Mostra d’Oltremare dedicati alla kermesse che però ha dovuto attuare un cambio di programma a causa dell’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile. Per permettere, infatti, a tutte le scuole che hanno partecipato con entusiasmo al concorso “Città e Lavoro: le mie idee”, la cerimonia di premiazione e’ stata rimandata a giovedì 7 novembre, terza e ultima giornata di Orientasud.

Tra gli stand più gettonati quelli dedicati alla scelta delle varie università, enti di formazione, i i workshop sui corsi e le classi di laurea ma anche – ed era una delle novità di quest’anno – la presentazione del più importante progetto di mobilità europea per i giovani a cura dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ e INAPP. Così come grande interesse ha riscosso la presentazione di un’app (Stage4eu) per aiutare i giovani a cercare uno stage in tutta la comunità europea.

“Abbiamo aperto la ventesima edicomzione di Orientasud consapevoli dell’importanza che hanno i giovani non solo per il nostro mezzogiorno ma per tutto il Paese – ha detto Mariano Berriola, presidente Orientasud – Ed è su questa risorsa che è necessario fare i nostri piu’ grandi investimenti. Oggi a Napoli abbiamo visto ragazzi motivatissimi che sono arrivati in fiera nonostante l’allerta meteo e che hanno una fortissima voglia di conquistarsi un futuro. Noi, insieme alle istituzioni, dobbiamo cercare di creare per loro delle solide infrastrutture sui cui possano camminare per costruire un proprio percorso di vita”.

Tra gli ospiti che hanno affollato gli stand della prima giornata c’era anche l’assessore regionale alla formazione e alle pari opportunita’ Chiara Marciani. “Quella di Orientasud non è soltanto un’occasione per i ragazzi di conoscere l’offerta formativa delle nostre università – ha dichiarato – ma è anche un’opportunità per la Regione di far conoscere i propri percorsi formativi, con corsi di formazione e di specializzazione. Una serie di opportunità che ci auguriamo possano permettere ai nostri ragazzi di restare in Campania e di valorizzarne ulteriormente il capitale umano”.

Conclusa la prima giornata, domani l’appuntamento con Orientasud torna negli spazi della Mostra d’Oltremare per la seconda tappa della kermesse dalle 9 alle 14. Tra gli appuntamenti da seguire un workshop alle 11.30 su come realizzare una starup con testimonianze di molti giovani che si sono lanciati in un’avventura imprenditoriale, mentre nello stand del Ministero del Lavoro, Anpal, Inapp, Covip si parlera’ di pensioni e sistema previdenziale. Il programma completo di Orientasud e’ disponibile sul sito www.orientasud.it.