Fumo: un farmaco anti-diabete combatte l’astinenza da nicotina

I ricercatori dell’universita’ di Camerino hanno scoperto che un farmaco, il pioglitazone comunemente usato per trattare il diabete di tipo 2, abolisce i segni caratteristici dell’astinenza da nicotina. Lo studio e’ stato appena pubblicato dalla rivista internazionale Journal of Neurosciences. Il gruppo che ha condotto la ricerca e’ coordinato dal professor Roberto Ciccocioppo, della Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute di Unicam, e composto da Esi Domi e Massimo Ubaldi e da colleghi dell’Universita’ di Bologna, della Linkoping University in Svezia e dell’azienda statunitense Omeros Corporation.

L’astinenza da nicotina provoca, in coloro che provano a smettere di fumare, diversi effetti collaterali, quali aumento dell’appetito, irrequietezza, ansia, irritabilita’ e depressione, tanto che molti fumatori non smettono di fumare, anche se estremamente motivati a farlo, per non essere costretti ad affrontare dei sintomi cosi’ spiacevoli.

Il pioglitazone, farmaco utilizzato nelle terapie antidiabetiche, ha come bersaglio uno specifico recettore, PPAR, che si trova in aree del cervello coinvolte nella dipendenza da sostanze.

“Con il nostro lavoro di ricerca – ha spiegato il prof. Ubaldi – abbiamo dimostrato che le iniezioni dirette di questo farmaco nell’area cerebrale dell’ippocampo di topi hanno ridotto i segni di astinenza fisica da nicotina, inclusi i tremori. L’iniezione di pioglitazone in un’altra area, l’amigdala, ha invece migliorato i sintomi dell’ansia associati alla sospensione della nicotina”. Le persone fortemente dipendenti dalla nicotina hanno un rischio maggiore di circa il 30% di sviluppare il diabete di tipo 2. I risultati di questo studio suggeriscono che, se usato in pazienti diabetici con abitudine al fumo, il pioglitazone, oltre a migliorare la sensibilita’ all’insulina, puo’ rappresentare un valido aiuto per smettere di fumare attenuando i sintomi fisici ed emotivi dovuti all’astinenza da nicotina.