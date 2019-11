Maltempo: black out per 60.000 utenze in Alto Adige

Sono oltre 60.000 le utenze colpite dal blackout causato dal maltempo in Alto Adige, soprattutto nella zona di Brunico e della val Pusteria. Lo ha detto il capo della protezione civile altoatesina, Rudolf Polliger, alla Rai di Bolzano.

La caduta di alberi carichi di neve causa anche grossi problemi alla viabilità. 70 strade, che collegano i paesi con le vie principali risultano interrotte. Anche la linea ferroviaria del Brennero è bloccata a Bolzano dopo una frana di piccole dimensioni. Pollinger ritiene che la linea potrà essere riaperta entro domani mattina.

AGGIORNAMENTO ORE 07.40 – A Brunico nella notte è tornata la luce. La linea ferroviaria del Brennero è ancora interrotta all’altezza di Bolzano per una frana, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra la stazione di Bolzano e quella di Brunico. Risultano chiuse numerose valli, come la val Gardena, la val Badia, la val d’Ega, la val Senales, la val Martello. Sono in tutto 70 le strade chiuse per motivi di sicurezza.

A Bolzano 300 interventi di soccorso e strade chiuse

“Le strade secondarie sono quasi tutte bloccate – riassume il vicecomandante e coordinatore del Centro funzionale provinciale, Andrea Lazzarotto – ad esempio non sono raggiungibili la Val Badia, la Val Senales e la Val Martello, la Valle dei Molini e la Val di Riva (Raintal). La strada da Fontanefredde a Trodena è chiusa, così come la Val Pusteria a partire dalla località di Prato alla Drava. Intenso lavoro da parte di tutti gli operatori coinvolti. 115 corpi dei vigili del fuoco volontari hanno effettuato nelle ultime 12 ore oltre 300 interventi; 7600 utenze sono senza corrente elettrica, la maggior parte nel Comune di Castelrotto. 450 lavoratori del Servizio strade, tutte le squadre delle società distributrici di energia e diversi altri servizi della Provincia e dei Comuni operano senza sosta.

Le strutture dei vigili del fuoco volontari vengono utilizzate dalla popolazione nelle località dove non vi è la corrente elettrica e le reti telefoniche sono fuori servizio. Da mezzogiorno di oggi è stata attivata la Centrale provinciale di intervento dei vigili del fuoco volontari, sono state attivate anche le centrali comprensoriali della Bassa Val Pusteria, della Val d’Isarco, Merano e Bolzano.

La popolazione viene sconsigliata dall’utilizzo dei mezzi privati. Nel corso del pomeriggio i vigili del foco permanenti e quelli volontari hanno dovuto accompagnare 48 bambini ed i loro insegnanti dalla loro scuola sul Colle sino al capoluogo a causa delle difficili condizioni della strada. L’assessore provinciale competente per la Protezione civile, Arnold Schuler, ha fatto un sopralluogo al Centro operativo ed ha sottolineato “è questo il centro nevralgico dove confluiscono tutte le informazioni provenienti dal territorio provinciale e grazie a questo impegno la situazione viene tenuta sotto controllo”. Nella notte miglioramento a partire dalla Val Venosta. Secondo Dieter Peterlin, del servizio meteorologico provinciale, sono in atto forti precipitazioni, la parte del territorio provinciale più colpita è quella orientale. Nel corso della notte è previsto un calo del Maltempo a partire dalla Val Venosta.