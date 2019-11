Previsioni Meteo: breve tregua del maltempo sull’Italia, ma sta arrivando un’altra “pazza” perturbazione tropicale

Il maltempo che ieri ha colpito duramente l’Italia, oggi concede una tregua: è tornato a splendere il sole su gran parte del Paese e le temperature sono piacevolmente miti, ben superiori rispetto alle medie del periodo, tanto che con il cielo terso e l’aria limpida non sembra affatto di essere in pieno autunno. La colonnina di mercurio è impietosa, con temperature tipiche di metà/fine Settembre: abbiamo +24°C a Lecce, Brindisi, Crotone e Termoli, +23°C a Palermo, Bari, Catania, Siracusa e Pescara, +22°C a Taranto, Messina, Cagliari, Reggio Calabria, Grosseto, Trapani, Olbia e Alghero, +21°C a Roma, Bologna, Cosenza e Rimini, +20°C a Napoli, Salerno e Ancona, +19°C a Genova, Pisa e Caserta, +17°C a Milano e Padova, +16°C a Verona, Trieste e Cuneo, e nelle prossime ore farà molto più caldo almeno in tutto il Centro/Sud per una nuova ondata di libeccio imponente che farà sensibilmente aumentare le temperature.

Domani, infatti, tornerà il maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Ricomincierà a piovere stasera, soprattutto sulla Liguria di levante e nell’alta Toscana, ma i primi fenomeni interesseranno anche Sardegna, Umbria, Lazio e Campania. Domani, Martedì 5 Novembre, come possiamo osservare dalle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo, sarà un’altra giornata terribile con piogge torrenziali su tutta l’Italia tirrenica e al Nord/Est. Cadranno oltre 150–180mm di pioggia tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania e nel Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia, nelle stesse zone già flagellate dalle piogge torrenziali delle scorse ore. Prudenza, quindi, per possibili nuovi fenomeni di dissesto idrogeologico come allagamenti, inondazioni, frane e straripamenti in tutte le aree colpite. Soltanto al Sud (Sicilia, Calabria, Puglia) e lungo le coste Adriatiche, sarà una giornata di bel tempo con temperature miti (oltre i +25/+26°C).

