Maltempo: fiumi sotto osservazione in Versilia dopo le piogge

Continua a far parlare di sé il maltempo che questa settimana ha devastato l’Italia intera. Sessanta millimetri di pioggia cadute su Pietrasanta in 12 ore hanno provocato l’innalzamento dei torrenti Baccatoio e Fiumetto in Versilia. Comune di Pietrasanta e Consorzio di Bonifica stanno tenendo sotto osservazione i corsi d’acqua. Il Maltempo inoltre ha mandato in tilt l’impianto elettrico e i computer della farmacia comunale di Pietrasanta per infiltrazioni che hanno costretto l’azienda speciale alla chiusura.

La farmacia comunale sta pero’ garantendo la somministrazione dei farmaci urgenti. Chiuso il viale dei Tigli che collega Viareggio a Torre del Lago, stamani l’albero e’ caduto ma per fortuna non ci sono stati feriti. Rimandata per il Maltempo al 14 e 15 dicembre la rassegna MielArt del miele e delle api prevista a Pietrasanta questo fine settimana.