Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nuovo peggioramento con forte maltempo, il bollettino fino al 20 novembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: cielo parzialmente nuvoloso con piogge al nord-ovest da metà mattinata in intensificazione nel pomeriggio, localmente intense e abbondanti tra tardo pomeriggio e sera su Valle d’Aosta, rilievi settentrionali piemontesi e Liguria; nevicate attese al di sopra da 400-500 mt, localmente abbondanti su valle e Piemonte settentrionale, fino a quote pianeggianti sul Piemonte sud-occidentale; cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni con possibili deboli piogge nel tardo pomeriggio sul Veneto e a confine tra Emilia-Romagna e Lombardia, in estensione e intensificazione in serata sul resto della Lombardia e sul Trentino-Alto Adige con nevicate attese al di sopra degli 800-1000 metri, con bassa intensità e probabilità fino a quote collinari nelle valli del Trentino-Alto Adige; cielo irregolarmente nuvoloso sulle restanti aree, con deboli piogge in serata sul Friuli-Venezia Giulia. Centro e Sardegna: cielo parzialmente nuvoloso con piogge deboli sparse e occasionali su Lazio, coste marchigiane, Umbria meridionale e Abruzzo, localmente moderate sul lazio meridionale, in estensione al pomeriggio su Toscana e Umbria settentrionale; peggioramento con piogge moderate e possibili rovesci e temporali sull’alta Toscana in serata, tendenza al miglioramento con nuvolosità residua su Marche e Abruzzo; cielo poco nuvoloso sulla sardegna con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e piogge con isolati rovesci e temporali in serata, specie sulle zone occidentali. Sud e Sicilia: cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso con piogge deboli sparse su Molise, sulla Puglia settentrionale e sulla Campania, localmente moderate sulle coste; tendenza al miglioramento nel pomeriggio con diradamento della nuvolosità, salvo locali piovaschi e rovesci sul basso Salento in serata. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, più marcato sul nord est, Emilia-Romagna e Puglia;- massime stazionarie o in lieve calo, più marcato su Piemonte e Liguria. Venti: deboli meridionali, in intensificazione dal pomeriggio sulle coste, fino a diventare intensi su Liguria, Sardegna, coste toscane e laziali settentrionali e con tendenza a divenire moderati orientali sulla Pianura padana dal pomeriggio. Mari: da molto mossi a localmente molto agitati il canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da molto mossi in intensificazione dal pomeriggio fino ad agitati il mar Ligure, mar di Corsica, mare di Sardegna e alto Tirreno; da mosso a molto mosso lo Ionio e il Tirreno centro-meridionale; da poco mosso a mosso l’Adriatico, con moto ondoso in rinforzo verso sera nei settori centro-settentrionali.

Domani al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, intense e abbondanti sulle aree alpine, prealpine e localmente su quelle appenniniche più alte, dove assumeranno carattere nevoso; quota neve sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Attenuazione dei fenomeni da fine giornata sulle aree pianeggianti centrorientali. Centro e Sardegna: molte nubi ovunque con fenomeni estesi sulle regioni tirreniche, con coinvolgimento pomeridiano-serale anche delle altre zone; attesi rovesci e temporali intensi tra mattina e pomeriggio su Toscana, Lazio e Umbria, e dalla serata anche sull’Abruzzo. Riduzione serale dei fenomeni sull’isola. Sud e Sicilia: nuvolosità compatta e consistente su Molise occidentale, settore tirrenico campano, zone interne della Sicilia e Puglia salentina con deboli rovesci e qualche occasionale temporale associato in riduzione serale, eccezion fatta per Campania settentrionale e area molisana dove è atteso un ulteriore peggioramento con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Innocue velature sul restante Meridione. Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Piemonte, Ponente ligure, nord Sardegna e Sicilia centrosettentrionale; in rialzo altrove, più deciso su Lombardia centrorientale, Triveneto ed Emilia-Romagna; massime in lieve diminuzione sulle coste friulane e venete, Sardegna centroccidentale e Toscana; stazionarie su Valle d’Aosta, rilievi alpini e prealpini occidentali, restante territorio sardo, Romagna e bassa Campania; in aumento sul resto del paese, più consistente sulle regioni centrali adriatiche. Venti: moderati intorno est sud-est al Settentrione con rinforzi fino a burrasca forte su Lombardia, rilievi del Triveneto e su quelli appenninici emiliano-romagnoli, ma in attenuazione dal pomeriggio; moderati dai quadranti meridionali al centro-sud con raffiche fino a burrasca forte su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, restante appennino centrale, Molise, Campania e Puglia settentrionale; attesa dal primo pomeriggio una riduzione della ventilazione su Sardegna e Toscana. Mari: agitati mar e canale di Sardegna; da molto mossi a localmente agitati il Tirreno centromeridionale e l’alto Adriatico; molto mossi gli altri bacini.

Sabato 16 novembre al Nord: molte nubi un po’ ovunque con piogge e rovesci all’inizio deboli e sparsi sul settore montuoso e pedemontano occidentale, in rapida estensione a tutte le aree dalla mattinata; neve sulle Alpi a partire da 900-1000 metri, più concentrata tra Trentino-Alto Adige e rilievi orientali. Centro e Sardegna: addensamenti compatti su tutte le regioni con fenomeni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, diffusi su Umbria, Lazio e Abruzzo, isolati altrove, in espansione a tutte le regioni dal pomeriggio, quando si intensificheranno sul Lazio centromeridionale. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su Molise, Calabria e Sicilia ioniche e alta Campania, con deboli precipitazioni anche temporalesche più intense su quest’ultima, in attenuazione pomeridiana; sulle altre zone velature compatte al mattino in rapido dissolvimento. Temperature: minime in flessione al centro-nord, in aumento al sud e sul Piemonte; massime in rialzo su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Romagna, Toscana e al Sud, in diminuzione su restante centro, Lombardia ed Emilia, stazionarie altrove. Venti: in genere sudorientali, moderati al Sud con rinforzi sulle coste esposte, deboli al Centro; deboli orientali al Nord, settentrionali sulla Liguria con locali rinforzi. Mari: da molto mossi a localmente agitati lo Ionio e l’Adriatico centromeridionale; molto mossi il basso Tirreno, il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; mossi i restanti bacini, localmente molto mossi il mar di Sardegna e il Ligure.

Domenica 17 novembre: maltempo diffuso al mattino su Lombardia, Emilia-Romagna, regioni centrali, Triveneto e al Meridione, con fenomeni più frequenti su queste ultime due aree; più asciutto altrove. Nel pomeriggio atteso un nuovo peggioramento con precipitazioni più consistenti al nord-ovest e sulle regioni tirreniche.

Lunedì 18 novembre: nuovo peggioramento sulle regioni alpine e centrali, nonché su Molise e Campania, con fenomeni diffusi e localmente intensi attesi tra Lazio e Abruzzo; poco o parzialmente nuvoloso sul resto del Meridione.

Martedì 19 novembre: maltempo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche al mattino in successiva attenuazione sul queste zone ed estensione al restante settore occidentale; velature compatte altrove.

Mercoledì 20 novembre: nella giornata graduale miglioramento.