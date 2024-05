Si rinnova il miracolo della nascita dei cigni a Città di Castello | FOTO

MeteoWeb

Il miracolo della vita si è rinnovato anche in questa primavera a Città di Castello nel parco comunale di Rignaldello, dove sono venuti alla luce cinque cigni. Checco e Gisella, i cigni adulti che da anni vivono nel parco, hanno dunque fatto un altro regalo alla comunità tifernate, così affezionata e legata a una presenza e a una tradizione che poche città e pochi territori hanno la fortuna di vantare.

Il Comune sottolinea che sono già tanti coloro che hanno fatto tappa nel parco per foto e per i selfie che ritraggono la bellezza e la delicatezza dei primi momenti di vita dei piccoli cigni. Subito a loro agio nelle acque del lago dopo il parto, i piccoli uccelli acquatici hanno iniziato a circumnavigare la loro nuova dimora. Seguiti da Alberto Alunni, consigliere della sezione di Città di Castello dell’Arci caccia che gestisce in convenzione da oltre vent’anni l’area verde comunale, e il Presidente del sodalizio Luigi Falleri.

L’anno scorso erano stati sette i figli dati alla luce da mamma Gisella, uno dei parti più numerosi mai registrati al parco di Rignaldello, dove il miracolo della vita è un dono puntuale della natura da oltre 30 anni, da quando si stabilì il primo abitante, che si chiamava sempre Checco e che era stato rinvenuto ferito lungo la superstrada E45.

Solo nel 2020, l’anno del Covid, questa straordinaria consuetudine si era curiosamente arrestata, destando stupore e interrogativi sulla particolarissima coincidenza.

