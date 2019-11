Previsioni Meteo Napoli: forti piogge e venti impetuosi per l’arrivo del Ciclone Mediterraneo

Previsioni Meteo Napoli – Breve tregua concessa dal maltempo, con il beneficio aggiunto di essere stata concessa in coincidenza del trascorso weekend. Le condizioni del tempo, però, sono già visibilmente mutate, con l’arrivo di nubi e qualche prima pioggia anche sul capoluogo partenopeo, nella notte e in questa mattinata. Per il momento, tuttavia, si tratta di piogge non particolarmente significative, mediamente deboli, con accumulo nell’ordine di qualche millimetro. Le prospettive, sono per un peggioramento già nel corso delle prossime ore. Un profondo minimo depressionario al suolo, conseguito al nuovo, possente affondo di aria fredda nordatlantica verso il Mediterraneo centro-occidentale e il Nord Africa, è attualmente collocato tra la Tunisia e la Sicilia occidentale.

Esso è previsto traslare progressivamente verso il Nordest della Sicilia e poi, entro le prime ore notturne, raggiungere il basso Tirreno. Via via che si accosterà alle coste tirreniche centro-meridionali, il vortice ciclonico produrrà una nuvolosità a sviluppo verticale sempre più consistente e soprattutto di maggiore impatto con la costa campana centrale, quindi con progressivo peggioramento del tempo e rovesci via via più intensi anche su Napoli. Tra il pomeriggio, la sera-notte prossime e l’intera giornata di domani, sebbene siano computati anche pause tra un rovescio e l’altro, in qualche fase anche durature, potrebbero accumularsi sul capoluogo una media di 20/25 mm. Un altro aspetto da evidenziare, legato a questo imminente peggioramento, sono i venti, che sono attesi in intensificazione nelle ore prossime pomeridiane, ma anche in quelle notturne e per diverse fasi ancora della giornata di domani. Mediamente soffieranno dai quadranti meridionali o sudorientali, salvo diversi orientamenti locali per via della direzione imposta dai promontori, intorno ai 15/30 km/h, per alcune fasi a velocità più alte, tra 40 e 60 km/h. Sono da attendersi, però punte, sebbene temporanee su aree circoscritte, che potrebbero raggiungere anche 70/80 km/h. Attenzione, quindi, alla possibilità di mareggiate.

Come proseguirà nei prossimi giorni? Poche variazioni. Altro fronte instabile in un persistente flusso perturbato occidentale, raggiungerà il capoluogo partenopeo nella notte su giovedì 14 producendo altri rovesci e temporali, in questo caso temporaneamente anche forti, fino a tutta la mattinata di giovedì. Possibili fasi di criticità per allagamenti lampo, in questa circostanza. In prospettiva, un’altra pausa nelle precipitazioni, questa volta più duratura, tra il pomeriggio sera di giovedì e, secondo i dati attuali, fino a metà giornata di domenica, quindi con 2/3 giorni all’insegna di un tempo migliore, nubi sempre diffuse, ma scarsi fenomeni o deboli occasionali. Atteso un nuovo, importante peggioramento nel pomeriggio-sera di domenica, a causa di una ennesima, intensa perturbazione atlantica con altro rischio di criticità per forti fenomeni.

Il campo termico è previsto più o meno stazionario, con valori un po’ superiori a quelli proprie del periodo con massime mediamente intorno ai +17/20°C ma, nelle fasi con maggiori schiarite, anche verso +22°C nei prossimi giorni; minime sui +14/16°C.

La redazione di MeteoWeb aggiornerà quotidianamente l’evoluzione del tempo sulla città di Napoli attraverso editoriali dedicati.