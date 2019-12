Allerta Meteo, la Tempesta di Santa Lucia porta la NEVE in pianura Padana: 2 nevicate in 24 ore tra Giovedì e Venerdì, le previsioni città per città

Allerta Meteo – Due nevicate nell’arco di 24 ore per inaugurare la stagione invernale al Nord Italia: è quello che succederà nei prossimi due giorni, tra Giovedì 12 e Venerdì 13 Dicembre. La protezione civile ha lanciato un’importante allerta meteo in vista della “Tempesta di Santa Lucia“, quando proprio Venerdì 13 un pesante Ciclone attraverserà l’Italia da nord a sud provocando forte maltempo in tutto il Paese, venti da uragano (oltre 120km/h) al Centro/Sud, e nevicate in pianura al Nord.

La neve non sarà abbondante in termini di accumuli, se non nelle zone di montagne tra Liguria, Emilia e Toscana, ma cadrà in modo molto diffuso su quasi tutto il Nord, ad eccezione delle zone costiere di Liguria e Adriatico dove però avremo forti piogge e temporali soprattutto al Nord/Est, tra Venezia e Trieste.

La prima nevicata, quella di Giovedì mattina, sarà la più blanda ma potrebbe portare imbiancate diffuse in molte città, da Alessandria e Piacenza a Pavia, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Parma, Modena e Bologna. Nel corso della mattinata potrebbe nevicare anche a Padova, Vicenza, Verona, Rovereto, Trento e Bolzano, oltre che Sondrio e aree alpine.

Breve pausa nel pomeriggio, ma nella notte e all’alba di Venerdì inizierà la seconda nevicata, stavolta più importante, su tutto il territorio del nord/ovest. Si imbiancheranno Torino, Milano, Novara, Bergamo, Brescia e poi via via nel corso della giornata ancora una volta l’Emilia Romagna, gran parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, probabilmente anche Udine e Pordenone.

Attenzione, in uno scenario così complesso, a possibili sorprese nevose: le precipitazioni saranno sparse su tutto il territorio e quindi dovrebbero essere compatte, in entrambi i peggioramenti, con l’avanzata del fronte da ovest verso est. Ma i microclimi locali potrebbero diversificare l’andamento delle precipitazioni sul territorio padano. E’ comunque molto probabile che Sabato, con il ritorno del bel tempo, potremo osservare le classiche – e spettacolari – immagini satellitari della pianura Padana quasi completamente imbiancata, soprattutto al di fuori delle città dove la neve resisterà a lungo nelle zone di campagna.

Una menzione particolare alla Slovenia, che Venerdì sarà interessata da una mega-nevicata con accumuli superiori ai 20cm persino nella capitale Lubiana.

