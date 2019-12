Animali, mamma e cuccioli murati vivi: Lav salva una ‘famiglia’ di 5 cani 

Mamma e tre cuccioli murati vivi, salvati in extremis dalla Lav di Verona. La notizia arriva dalla stessa associazione, la Lega Antivivisezione, i cui volontari con un blitz sono riusciti a liberare una cagnolina e i suoi piccoli. La mamma e i cuccioli erano stati murati in un vecchio casolare diroccato a Grezzana, nel Veronese, ed erano senza cibo da almeno 15 giorni.

A poca distanza c’era anche il padre confinato pero’ in un recinto. Gli animali sono stati liberati grazie ad un pastore che e’ riuscito a dare l’allarme avendo sentito i cani abbaiare in modo sofferente. In questo modo si e’ riusciti a far arrivare la segnalazione alla Lav di Verona che ha attivato subito la macchina dei soccorsi.

Sul posto, si legge sul sito dell’associazione, è andata Lorenza Zanaboni, responsabile della sede locale ed ora i cani, padre compreso, sono stati portati al canile sanitario per le prime cure. La mamma è però gravissima, disidratata, non si sa ancora se riuscirà a sopravvivere. Il proprietario degli animali, spiega la Lav, verrà denunciato per maltrattamenti. La Lega Antivivsezione coglie l’occasione per rinnovare l’appello a governo e parlamento per “una legge piu’ severa ed efficace contro chi maltratta gli animali”.