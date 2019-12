Terremoto Mugello: evacuati alcuni edifici della “zona rossa”

A seguito di sopralluoghi effettuati da tecnici e vigili del fuoco, il Comune di Barberino di Mugello (Firenze) ha disposto l’evacuazione di alcuni edifici, tra negozi e abitazioni, e interdetto l’accesso a una decina di vie che si trovano tutte nel centro storico del paese, all’interno della cosiddetta ‘zona rossa’. Resta inagibile, al momento, anche il Palazzo comunale, che rimane chiuso in via precauzionale.

In una nota il Comune ricorda ai cittadini che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni e che non trovino sistemazioni per la notte altrove, che è già in allestimento la palestra della scuola media in via Monsignor Giuliano Agresti. In una nota Confesercenti chiede “alle autorità competenti di valutare la possibilità di una deroga del pagamento delle scadenze fiscali del prossimo 16 dicembre 2019 e la sospensione delle rate dei mutui bancari per le imprese danneggiate”.

Una trentina sfollati saranno ospitati nella palestra

Sono una trentina, al momento, gli sfollati a causa del Terremoto che vengono ospitati nella palestra delle scuole medie di Barberino del Mugello (Firenze). Sono persone che non possono rientrare ancora in casa e a cui viene dato servizio di accoglienza temporanea nella struttura sportiva. La Protezione civile e il volontariato di soccorso ha allestito un centinaio di brandine, piu’ servizio mensa e servizi igienici dentro la palestra.

Presente anche l’assistenza di personale sanitario della Asl, oltre che dei servizi comunali di assistenza sociale. Rispetto a stamani, secondo quanto si apprende sul posto, sono diminuite le persone ospitate nella struttura ma in serata si ipotizza un possibile aumento in base agli esiti delle verifiche statiche sugli edifici. Intanto, nel corso delle ore, vengono avviati a strutture sanitarie come Rsa gli anziani non autosufficienti che provvisoriamente erano stati portati nella palestra.

Attivata una linea telefonica dedicata

E’ stata attivata presso la sala integrata di Protezione civile della Prefettura di Firenze e della Citta’ Metropolitana fiorentina all’Olmatello una linea telefonica dedicata, per segnalazioni e informazioni. Il numero e’: 055.27.61.444. E’ quanto annunciato nel Centro coordinamento soccorsi dal Prefetto di Firenze, Laura Lega e dal sindaco della Citta’ Metropolitana Dario Nardella.