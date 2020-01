Ambiente, Costa: “Avviato l’iter per la medaglia d’oro al Capitano De Grazia”

“Ho attivato la procedura per conferire una medaglia d’oro ambientale, la benemerenza più alta della repubblica italiana, a colui che ha servito non solo lo Stato ma che ha dedicato la vita fino in fondo per una causa come la tutela dell’ambiente”.

Così, in risposta al question time, il ministro dell’ambiente Sergio Costa sul Capitano De Grazia, che indagava sulle ‘navi dei veleni’, “un servitore dello Stato, un uomo che ha aperto un cono di indagini su una questione estremamente delicata”. “In ordine alla vicenda delle navi sommerse – dice Costa – al di là di un’indagine ovviamente tecnica fatta dal ministero dell’ambiente nel 2009, io ho stanziato con la nuova direzione generale del mare, un milione di euro per le nuove indagini di natura tecnica”.