Coronavirus e influenza: una corretta igiene delle mani è la prima arma di prevenzione

Sono giorni intensi quelli che stanno affrontando le Autorità sanitarie di tutto il mondo per fronteggiare la tensione originata dalla comparsa del nuovo ceppo di coronavirus proveniente dalla Cina.

In Italia, secondo quanto affermato dal Ministero della Sanità, i casi segnalati come sospetti sono stati dichiarati tutti negativi, ma l’attenzione rimane alta così come proseguono le attività di screening e monitoraggio, soprattutto perché i sintomi del virus sono facilmente assimilabili a quelli della comune influenza – di cui stiamo attraversando ancora il picco stagionale, caratterizzata da febbre, tosse e difficoltà respiratorie – e non esiste ancora un trattamento specifico o un vaccino.

Lavare correttamente e frequentemente le mani utilizzando il sapone, e un igienizzante mani in grado di abbattere i batteri, è la prima delle precauzioni da adottare per prevenire la trasmissione del virus e, più in generale, per evitare il contagio dell’influenza.

Le infezioni si diffondono per l’80% attraverso il contatto delle mani e in caso di una mancata igiene, il rischio di ‘contagio’ cresce esponenzialmente. Secondo una ricerca[i] condotta da Initial Italia, leader italiano nei servizi per l’igiene per bagni e ambienti comuni, le mani contaminate possono trasferire i batteri fino a 5 superfici e contagiare fino a 14 altre persone attraverso il solo tocco. Inoltre, è stato rilevato che, ad esempio in ambienti come l’ufficio, ben 1 persona su 4 non si lava le mani dopo aver usato il bagno venendo a contatto con oltre 30 milioni di batteri per centimetro quadrato senza rendersi conto di come questo possa portare alla contaminazione incrociata di tutti gli oggetti e le persone con cui si interagisce.

Initial Italia, in questa specifica occasione, ha diffuso il vademecum con la corretta procedura da praticare in casa, in ufficio e da insegnare ai propri bambini.