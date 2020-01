Meteo, estremi di temperatura clamorosi oggi in Italia: massime di 0°C in Pianura Padana ma +17°C in Toscana [DATI]

Meteo – È un mercoledì 8 gennaio dai due volti sull’Italia dal punto di vista delle temperature, che ci regalano estremi clamorosi da Nord a Sud. Per la Pianura Padana è stata un’altra giornata di freddo con le massime che in alcuni casi si sono fermate agli 0°C a causa della nebbia. Tutt’altra storia per il Nord-Est e il Centro, con picchi di +16/17°C tra Lazio e Toscana e picchi di +12°C sulle regioni nordorientali.

L’anticiclone garantisce condizioni di stabilità sul Paese, ma a fare la differenza in questi giorni sono le nebbie in Pianura Padana che mantengono le temperature massime a livelli molto bassi. Così la Lombardia, nei settori meridionali registra massime diffuse intorno a +1°C mentre nei settori settentrionali si raggiungono anche i +12°C. Stessa situazione per la stessa Emilia Romagna, che nella metà settentrionale fa registrare massime che superano di poco gli 0°C, mentre nella metà meridionale i valori arrivano anche a +13°C.

Tra le massime più significative della giornata odierna, segnaliamo: +17°C a Firenze, Imperia, Loano, Moneglia – La Secca, Varazze, Campomorone, Boscoreale; +16°C a La Spezia, Pisa, Pistoia, Tarquinia, Carmignano, Sarzana, Pezzonasca –Moconesi, Capraia e Limite, Pico, Velletri; +15°C a Genova, Roma, Siena, Piazza al Serchio, Borgo San Lorenzo, Terracina, Cervaro; +14°C a Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Scarperia, Guidonia Montecelio; +13°C a Poggio Paderna; +12°C a Venezia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Ferriere.

Ma: +3°C a Fidenza; +2°C a Milano, Mantova, Rovigo, Montichiari, Mozzanica, Baganzola, Casalpusterlengo, Settimo Milanese, Treviglio, San Donato Milanese; +1°C a Imola, Ferrara, Piacenza, Alessandria San Michele, Lodi, Casale Monferrato, Abbiategrasso, Diamantina, Poggio Reatico, Niviano, Roveleto Landi, Gossolengo, Fontanella, Leno, Brandico, Broni, Rottofreno, Argenta; 0°C a Molinella, Lonigo.