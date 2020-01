Montagna: triestino smarrito in Val Pesarina, francese recuperato in Val Donna

La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino regionale sta operando dal tardo pomeriggio di oggi assieme alla guardia di Finanza di Tolmezzo e ai vigili del Fuoco in Val Pesarina in provicnia di Udine per recuperare un escursionista triestino di 68 anni, che ha perso la via del ritorno durante una camminata.

L’uomo era partito dall’abitato di Pieria per raggiungere il Monte Losa, ma al rientro si è smarrito in una zona boscosa attorno alle 18 ha chiesto aiuto telefonicamente al 112. Fallito un primo tentativo di individuare la sua posizione con Sms locator, i tecnici del Soccorso Alpino hanno pensato di azionare i lampeggianti in vari punti e finalmente, quando l’uomo ha riferito di vederle, si è capito che si trovava nel bosco di fronte all’abitato di Truia, verso dove i soccorritori si sono mossi per raggiungerlo a piedi.

Un altro intervento ha avuto luogo in precedenza sempre bel pomeriggio di oggi in Val Dogna che ha visto impegnata la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino assieme alla guardia di Finanza di Sella Nevea. In questo caso è stato un cittadino francese a chiedere aiuto in quanto non riusciva a rientrare a valle dalla sua escursione in Val Dogna perché si era procurato un infortunio alla caviglia e non poteva più camminare. Fortunatamente, l’uomo è stato recuperato dall’elicottero dell’elicosoccorso sanitario regionale con l’ausilio di un verricello. Oltre alle coordinate fornite con ili cellulare, l’escursionista ha agevolato la sua individuazione dall’alto accendendo un fuoco, dato che si trovava in zona impervia e boschiva. L’intervento si è chiuso alle 17.