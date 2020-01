Violentissimo Terremoto tra Cuba e Jamaica, allarme tsunami nel mar dei Caraibi [AGGIORNAMENTI LIVE]

Un violentissimo terremoto si è verificato nel Mar dei Caraibi tra Cuba e la Jamaica alle 20:10 (ora italiana) a 120 km a nord-est di Lucea, in Jamaica. Il sisma è stato avvertito a Cuba e in Jamaica e anche nelle Isole Cayman, soprattutto nella capitale George Town (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). La scossa ha avuto magnitudo 7.7 e profondità di 10km. “Potenziale per la minaccia di tsunami in tutti i punti a 300km dall’epicentro” per Cuba, Isole Cayman e Jamaica, ha detto la geologa Christa Von Hillebrant-Andrade, che dirige il programma Tsunami della NOAA.

Seguiranno aggiornamenti.