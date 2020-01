Virus Cina: “L’infezione è molto più contagiosa di quanto pensassimo inizialmente”

Il ministro della salute cinese, il dott. Ma Xiaowei, ha spiegato nelle scorse ore che le persone possono diffondere il coronavirus prima di mostrare sintomi.

“Quando l’ho sentito, ho pensato: ‘oh cielo, è peggio di quanto ci aspettassimo’. Significa che l’infezione è molto più contagiosa di quanto pensassimo inizialmente“, ha dichiarato William Schaffner, consulente dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi. Schaffner, esperto di malattie infettive del Vanderbilt University Medical Center, ha aggiunto che questa informazione ha messo in discussione le attuali pratiche intraprese negli USA per contenere il virus. “Supponendo che Ma abbia ragione, dovremo rivalutare la nostra strategia, questo è sicuro“, “se Ma ha ragione – e le informazioni su questo virus sono in continua evoluzione – per circa due settimane, persone che non sanno nemmeno di essere malate possono diffondere il virus,” ha spiegato l’esperto alla CNN.