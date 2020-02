Coronavirus, positivi 40 dei 400 americani evacuati dalla nave. In Cina altra stretta ai divieti: 60 milioni di persone chiuse in casa

Quaranta dei 400 americani che sono stati evacuati dalla nave da crociera in quarantena in Giappone, la Diamond Princess, risultano contagiati dal nuovo coronavirus. Lo ha riferito un funzionario americano, come riporta la Bbc. Coloro che sono risultati positivi al virus saranno ricoverati negli ospedali giapponesi, mentre gli altri faranno rientro con due aerei negli Stati Uniti, dove saranno messi in isolamento per altri 14 giorni in una base militare.

Intanto le autorità della provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia da coronavirus in Cina, hanno ordinato agli abitanti di non uscire di casa a meno di situazioni d’emergenza.

Lo ha riferito Bbc, dopo che è stato annunciato anche il divieto di circolare in auto nella provincia, in un’ulteriore tentativo di contrastare l’epidemia. Sono ben sessanta milioni le persone che vivono bloccate in casa nella regione. Eccezione al divieto di lasciare la propria casa è il permesso per una persona in ogni famiglia di uscire ogni tre giorni allo scopo di comprare cibo o altri beni essenziali. Negli edifici, inoltre, sarà aperto un ingresso controllato per garantire l’entrata e l’uscita dei soli residenti. Tutti gli esercizi commerciali restano chiusi, ad eccezione di farmacie, hotel, alimentari e servizi medici.