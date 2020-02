Coronavirus, come sta evolvendo l’epidemia: finora 31.530 casi e 638 morti, 15 giorni per capire se sarà pandemia

La curva dei contagi in Cina si impenna di ora in ora, mentre negli altri Paesi resta pressoché piatta. Questo grafico ci dice come sta evolvendo l’epidemia di coronavirus. Fino a questo momento, gli ultimi aggiornamenti parlano di 31.530 casi e 638 morti, ma saranno i prossimi 15 giorni a dire se l’emergenza resterà circoscritta alla Cina o se diventerà una pandemia.

“Il coronavirus sta evolvendo, la sua adattabilità e contagiosità appaiono rafforzate”, ha detto Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive degli Stati Uniti. “I numeri dell’epidemia continuano a crescere, è evidente che non c’è alcun rallentamento, anzi: la diffusione è ancora molto forte nonostante le eccezionali misure di isolamento adottate, abbiamo migliaia di nuovi casi ogni giorno“, afferma Andrea Gori, infettivologo dell’Università Statale e direttore dell’Unità operativa di malattie infettive del Policlinico di Milano. “La quasi totalità dei nuovi casi si registra in Cina, mentre negli altri Paesi si hanno solo casi sporadici importati dalla Cina, in pazienti che presentavano fattori di rischio: sono stati intercettati precocemente e finora non hanno dato nessun caso di trasmissione secondaria da persona a persona, tranne quello registrato in Germania”. L’esperto spiega che si tratta di un dato importante “perché vuol dire che le incredibili misure di contenimento messe in atto stanno dando i loro frutti“.

Considerando il periodo di incubazione di circa due settimane, si può dire che “i prossimi 15 giorni saranno cruciali per capire come evolverà l’epidemia: se i casi registrati fuori dalla Cina rimarranno isolati, avremo la dimostrazione che le misure di contenimento attuate dalle autorità sanitarie stanno funzionando; in caso contrario, se avremo casi secondari capaci di generare nuovi focolai epidemici al di fuori della Cina, si potrebbe aprire uno scenario di pandemia. La situazione sembra ancora sotto controllo: credo che ci siano buone ragioni per essere ottimisti e sperare che l’epidemia possa rimanere circoscritta in Cina“.