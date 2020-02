Coronavirus: la Diamond Princess “è uno dei posti al mondo con la più alta diffusione”

Quando gli italiani a bordo dalla Diamond Princess rientreranno in Italia dovranno rispettare “14 giorni di quarantena“, perché la nave da crociera ferma da due settimane in Giappone “è ormai uno dei posti al mondo con la più alta diffusione di Coronavirus“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante la trasmissione Agora’ su Rai 3. “La Farnesina è al lavoro, stanno chiudendo le ultime autorizzazioni e l’auspicio è che il volo con gli italiani a bordo possa partire il prima possibile“.

Oggi “faremo più di una riunione con gli esperti per capire la modalità più sicura per far tornare a casa questi italiani, costruendo una procedura di isolamento che consenta realizzare le migliori condizioni di sicurezza“.

Altre 88 persone sono risultate positive al test sul Coronavirus sulla nave ormeggiata nella baia di Yokohama, secondo quanto riferito dall’agenzia giapponese Kyodo.

Il numero totale dei passeggeri positivi al test ieri era pari a 454.