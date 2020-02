“In questa situazione il sacrificio di 50.000 cittadini in quarantena serve a poco se contemporaneamente non partono piani di preparazione seria in tutti gli ospedali italiani. Onda anomala in arrivo“: lo ha scritto su Twitter l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa, riferendosi ai casi di Coronavirus registrati in Italia.