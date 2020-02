Non solo Coronavirus, enorme ondata di influenza in Germania: 130 morti e circa 80.000 contagi, quasi quanto i casi mondiali di COVID-19

Mentre la paura del coronavirus si diffonde in tutto il mondo, la Germania sta lottando anche con un’ondata di casi di influenza per un totale di quasi 80.000 contagi. Circa la metà di questi casi sono stati confermati nelle ultime 3 settimane, secondo l’agenzia federale tedesca del controllo delle malattie. Un rapporto rilasciato dal Robert Koch Institute (RKI) di Berlino ha svelato che 130 persone hanno perso la vita a causa dell’influenza quest’anno, con quasi 13.300 ricoverati. Dall’autunno sono stati registrati 79.263 casi.

L’influenza è altamente contagiosa e viene trasmessa da persona a persona attraverso tosse, starnuti o solo vicinanza. Può diffondersi anche attraverso le maniglie delle porte o dei bus e dei treni. RKI stima che 10 milioni di visite dai dottori in Germania siano stati causati dall’influenza nella grave ondata dell’inverno 2017-2018.

Il numero di casi di influenza registrati in Germania questa stagione fa a gara con il bilancio globale delle infezioni da coronavirus, che attualmente ha infettato oltre 81.000 persone nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il numero totale di vittime ha superato quota 2.700.

Un 25enne che vive nello stato tedesco meridionale del Baden-Wuerttemberg è risultato positivo al coronavirus nelle scorse ore, dopo un viaggio a Milano, e un altro uomo più a nord è in condizioni critiche a causa della malattia, secondo le autorità. Il Ministero della Salute del Baden-Wuerttemberg ha dichiarato che l’uomo nello stato, che probabilmente è stato infettato durante il suo viaggio in Italia, ha contattato le autorità dopo aver accusato sintomi simili all’influenza. Sarà curato in isolamento. “Le persone a stretto contatto con il paziente saranno tenute in isolamento a casa e saranno interrogate sul loro stato di salute ogni giorno. Appena una persona in contatto sviluppa sintomi, sarà isolata in ospedale”, ha aggiunto il Ministero.

Il Ministero della Salute della Renania Settentrionale-Vestfalia ha dichiarato che l’uomo nello stato è stato ricoverato in ospedale con sintomi di grave polmonite. “Il paziente è in condizioni critiche ed è attualmente isolato in terapia intensiva. Anche la moglie del paziente è curata come una degente con sintomi di una malattia virale. Le sue condizioni attualmente sono stabili. La diagnosi se anche lei sia stata infettata dal virus è ancora in corso”, si legge in una dichiarazione del Ministero della Salute della Renania Settentrionale-Vestfalia. Nel distretto di Heinsberg, da cui l’uomo proviene, scuole e asili resteranno chiusi nella giornata odierna in via precauzionale, ha informato il Ministero.

I nuovi casi confermati hanno portato il numero totale di casi di coronavirus in Germania a 18. Lo stato tedesco non ha registrato vittime finora.

Anche la vicina Svizzera ha confermato il suo primo caso di coronavirus ieri, mentre l’Austria ha confermato i suoi primi due.