Coronavirus, l’Italia sulle prime pagine dei giornali internazionali: dal New York Times al Wall Street Journal, il “Carnevale di Venezia in mascherina” fa il giro del mondo

L’Italia è alle prese con l’emergenza coronavirus: con i suoi oltre 200 casi confermati e 7 vittime finora è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo, ovviamente, la Cina e la Corea del Sud. La situazione, estremamente seria per il nostro Paese, domina le pagine non solo dei giornali nazionali, ma anche di quelli internazionali. Da Casalpusterlengo al carnevale di Venezia, anche le prime pagine dei giornali americani danno la notizia delle città italiane chiuse, del panico degli italiani, della corsa alle provviste.

E così, la prima pagina del New York Times mostra Piazza San Marco, a Venezia, con una donna in costume veneziano. Ma non è lei il focus dell’immagine, bensì un vigile donna con la mascherina. Nell’articolo di spalla si evidenziano gli oltre 150 casi di infezione e la “chiusura” di dieci città per evitare la diffusione del contagio. Il Wall Street Journal, invece, apre con l’immagine delle persone in fila al supermercato di Casalpusterlengo, tutte con la mascherina per fare scorta di provviste. Sotto, da classico giornale finanziario, un pezzo che si limita a parlare degli effetti preoccupanti dell’epidemia sul mercato globale, con ricadute anche per il settore manifatturiero americano. Il Times sottolinea un ulteriore rischio: se il virus dovesse propagarsi, “metterebbe sotto pressione uno dei fondamenti dell’Europa, quello dei confini aperti al suo interno“.

Eloquente il titolo d’apertura di una pagina interna del New York Post: “Italia in ansia“, con uno spazio dedicato al caso di Venezia. In basso, un altro articolo racconta il panico dei milanesi, a caccia di mascherine protettive. Sul Washington Post, una pagina interna presenta un pezzo da Hong Kong in cui si mettono insieme le epidemie di Italia, Iran e Corea del Sud, con un approfondimento sui casi di Lombardia e Veneto e le difficoltà nel contenere l’epidemia a livello europeo, considerata la libera circolazione. Anche qui l’immagine arriva da Venezia: per il Carnevale due ragazzi indossano la doppia maschera, quella carnevalesca sugli occhi e quella protettiva sulla bocca.

La mascherina è in primo piano anche sul Financial Times, e, coprendo naso e bocca di una persona che la indossa, oscura la bellezza del Duomo di Milano. E a sottolineare che la mascherina è il simbolo che ormai identifica l’Italia sui giornali del mondo, il fatto che appaia anche sulla rivista tedesca Der Spiegel, con una foto di due ragazze con immancabile mascherina dietro le quali si scorgono le guglie del Duomo milanese. La foto è a corredo di un articolo che indica ai lettori cosa fare se si viaggia in Italia, riprendendo le indicazioni del ministero degli Esteri tedesco, che per il nostro Paese prevede solo raccomandazioni generiche.

La CNN, infine, sottolinea che l’Italia è il Paese con la maggiore epidemia tra quelli al di fuori dell’area asiatica, ma che le autorità sanitarie incontrano ancora problemi a identificare il “paziente zero” che avrebbe dato il via al contagio.