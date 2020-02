Coronavirus, nave da crociera bloccata in Giappone: ipotesi volo per rimpatriare gli italiani

È allo studio la possibilità di realizzare un volo di rimpatrio per i 35 italiani bloccati dal 5 febbraio sulla nave da crociera Diamond Princess in Giappone. Ne avrebbero discusso nelle ultime ore, a quanto si apprende da fonti diplomatiche, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed il commissario straordinario Borrelli. “Nessuno di loro presenta sintomi o fa sospettare che ci possa essere un sintomo legato al coronavirus. Valuteremo tutte le possibilità ed eventuali azioni da intraprendere per proteggere i nostri connazionali“, ha detto Di Maio.

In totale, sulla nave da crociera sono 286 i passeggeri infettati, otto dei quali sono in “condizioni serie“, ha reso noto il ministero della Sanità nipponico.