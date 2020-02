Tempesta Ciara, in Austria venti a 150km/h: devastata un’intera foresta [FOTO e VIDEO]

Nei giorni scorsi, la tempesta Ciara ha seminato vittime, danni e disagi in Europa, dal Regno Unito fino all’Italia. I forti venti hanno creato moltissimi problemi al traffico aereo, ma Ciara ha anche aiutato a stabilire il nuovo record per la traversata atlantica subsonica più veloce. Dall’Austria, arrivano le immagini che testimoniano la potenza dei venti scatenati dalla tempesta.

Le immagini dalla regione di Mühlviertel, nel nord del Paese, mostrano gli alberi cercare di resistere per poi cadere come birilli sotto i colpi del vento (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Le violente raffiche di vento hanno devastato un’intera foresta, situata sul versante di una montagna. Impressionanti le immagini della “scia” lasciata dal vento: un chiaro percorso di alberi abbattuti nell’arco di pochi secondi. Oltre 400 vigili del fuoco hanno lavorato per ore per rimuovere gli alberi caduti su auto e strade in tutto il Paese.

L’Istituto centrale di meteorologia e geodinamica (ZAMG) aveva annunciato il più alto dei quattro livelli di allarme per le parti nord-occidentali di quattro stati federati. La raffica più forte è stata misurata al Feuerkogel nell’Alta Austria con 149km/h. Misurati 147,6km/h sul Brunnenkogel tirolese. Raffiche a 100 km/h anche a Vienna, dove sono stati chiusi i parchi urbani. Registrati disagi e cancellazioni all’aeroporto di Vienna.

Numerose case sono state danneggiate dal vento, soprattutto nel distretto di Reutte. Nella città di Linz, il vento ha completamente divelto parte del tetto di una casa, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. 30.000 famiglie sono rimaste temporaneamente senza elettricità nell’Alta Austria. Diversi impianti di risalita nello stato sono rimasti chiusi, compresi quelli sui ghiacciai Pitztal e dello Stubai.