Coronavirus, Bertolaso: “E’ una guerra contro un nemico invisibile, faremo un lavoro straordinario”

“Stiamo cercando di combattere una guerra contro un nemico invisibile, terribile, molto piu’ pericoloso di tanti eserciti che, nei secoli passati, abbiamo combattuto per la liberta’ di questa nazione”: e’ quanto ha detto Guido Bertolaso in un video pubblicato sui canali social di Regione Lombardia. “E’ bene che tutti diano un contributo senza se e senza ma, guardando solo all’interesse comune”, ha aggiunto.

“Sono qui in punta di piedi, daro’ una mano con il mio team e sono sicuro che riusciremo a fare un lavoro straordinario anche con la collaborazione della Protezione Civile nazionale e di tutte le forze migliori del nostre paese”: lo ha detto Guido Bertolaso, parlando dell’incarico ricevuto da Regione Lombardia per realizzare un ospedale all’interno della Fiera di Milano

“Sono italiano, orgoglioso di esserlo – ha aggiunto Bertolaso – ho lavorato tutta la mia vita per il mio paese e ho combattuto all’estero quando qualcuno criticava l’Italia”. Bertolaso ha ricordato di “aver fatto di tutto per rendere migliore l’immagine del mio paese” e che e’ “mio dovere come cittadino italiano contribuire a risolvere questa drammatica situazione, questa emergenza epocale che riguarda il nostro paese e che riguardera’, piaccia o non piaccia, tutto il mondo”.