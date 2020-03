Coronavirus, l’Africa comincia a cedere: primi casi in Kenya, Gabon e Ghana

Nonostante nel continente finora si sia registrato un numero esiguo di casi, sembra che l’epidemia in Africa stia iniziando a diffondersi facendo registrare le prime positività nei singoli Stati.

Il Kenya ha confermato il suo primo caso di Coronavirus: si tratta di una studentessa keniota rientrato dagli Stati Uniti via Londra, secondo quanto confermato dal ministro della Salute, Mutahi Kagwe. Si tratta anche del primo caso di Covid-19 in Africa orientale.

Ieri il Ghana ha annunciato i suoi primi due casi di contagi (due persone arrivate da Turchia e Norvegia).

Anche il Gabon ha registrato il primo contagio, un suo cittadino tornato dalla Francia.

Nel continente africano finora sono stati identificati 162 casi, con 5 decessi.