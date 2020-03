Coronavirus in Europa: diffusione esponenziale in Germania, in Spagna muore una persona ogni 16 minuti

Casi di Coronavirus in aumento in Europa: il conteggi aumentano purtroppo in modo esponenziale.

In Spagna, secondo gli aggiornamenti dei media locali, il numero dei casi è arrivato a 14.769 mentre i decessi sono saliti a 638. Le aree più colpite – riporta El Mundo – sono Madrid con 5.637 casi e 390 decessi e la Catalogna con 2702 contagi e 55 morti. Sono 3.006 le persone positive ricoverate nel Paese nella sola giornata di lunedì, secondo El Pais”, che cita dati del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono morte 88 persone, una ogni 16 minuti.

In Germania sono saliti a 10.999 i casi di contagio da Coronavirus: lo ha registrato ufficialmente il Robert Koch Institut stamani. Rispetto a ieri si è avuto un aumento di ben 2801 casi, un dato che conferma che la malattia si sta diffondendo in modo esponenziale, come affermato dal presidente dell’istituto Lothar Wieler.

La Germania intende mobilitare la Bundeswehr, la componente terrestre dell’esercito tedesco, per contribuire allo sforzo nazionale volto a contrastare il virus.

La ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, in un’intervista al Financial Times, ha spiegato che le forze armate possono essere utilizzate per garantire i rifornimenti dei negozi e delle aziende e nel trasporto delle merci.

Il Belgio ieri ha registrato 309 nuovi casi e 7 nuovi decessi.

Il numero complessivo dei casi confermati e’ salito a 1.795, mentre i decessi nel paese salgono a 21. Piu’ di 20 mila test sono stati effettuati dall’inizio dell’epidemia.

Nella giornata di ieri 643 pazienti erano ricoverati per un’infezione Covid-19, con un aumento di 187 persone rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i ricoverati 130 pazienti sono in terapia intensiva (un aumento di 30 persone), di cui 88 hanno bisogno di assistenza respiratoria.