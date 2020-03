A “Petrolio” programma di RaiDue, professor Marianno Franzini, presidente della Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia, spiega quanto e come l’ozono può aiutare nella cura dei malati, nel contenimento e cancellazione della diffusione e nella prevenzione per ogni tipo di epidemia da virus. In questo momento di emergenza per via dell’epidemia di Coronavirus si tratta di una buona notizia, un modo in più per provare a far fronte al Covid-19.

Fa più morti l’antibiotico resistenza che il cancro, spiega Franzini. L’ozono, abbinato ovviamente ai farmaci prescritti e opportuni, blocca i virus anche in caso di virosi violenta, potenziando gli effetti dei medicinali.