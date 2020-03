Coronavirus, Le Figaro: “Anche la Francia punta sull’immunità di gregge”

“La Francia punta sull’immunità di gregge per fermare il coronavirus“. Lo scrive Le Figaro, accostando la strategia francese per combattere l’epidemia a quella annunciata nel Regno Unito dal premier Boris Johnson. Si tratta di una conclusione alla quale il quotidiano è giunto “leggendo tra le righe del discorso solenne del presidente della Repubblica giovedì sera”, dal quale “si può avere un’idea della scelta strategica fatta dietro le quinte”.

“Dichiarando che l’attuale epidemia di Covid-19 è ‘la più grave crisi sanitaria che la Francia abbia conosciuto per più di un secolo’ , Emmanuel Macron ha ovviamente pianificato per il futuro. Perché con 3661 casi identificati e 79 morti giovedì, non è la situazione attuale a essere drammatica, ma quella che ci aspetta: milioni di persone infette, centinaia di migliaia di casi gravi e decine di migliaia di morti potenziale”, scrive Le Figaro.

“In altre parole, è stata presa la decisione di lasciare che l’epidemia seguisse il suo corso e di non tentare di fermarla all’improvviso. Ciò non significa non fare nulla: le autorità stanno ora mettendo tutta la loro energia per rallentare la diffusione del virus per evitare la congestione nei servizi di emergenza . Si tratta di “appianare” la curva epidemica, limitando i contatti”, afferma il quotidiano francese.