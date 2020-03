Coronavirus: morti quattro passeggeri su una nave da crociera, si attende assistenza al largo di Panama

Quattro passeggeri, tutti anziani, sono morti a bordo della nave da crociera “Zaandam“, ancorata al largo delle coste di Panama, dove attende assistenza dopo essere stata respinta in diversi porti dell’America Latina per casi sospetti di coronavirus, ben 19, a bordo. Ad annunciarlo è stata la compagnia armatrice. “Holland America Line conferma che quattro passeggeri anziani sono morti sullo Zaandam. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le loro famiglie e stiamo facendo tutto il possibile per sostenerle in questi tempi difficili“,scrive l’azienda sul suo sito web.