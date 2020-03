Coronavirus: morto un Ufficiale Superiore dell’Esercito

E’ deceduto ieri 11 marzo 2020 un ufficiale superiore dell’Esercito italiano che prestava servizio al Segretariato generale della Difesa a Roma. Si trovava presso il proprio domicilio per problemi di salute. Lo rende noto il ministero della Difesa.

Aggravatosi improvvisamente e trasportato d’urgenza a mezzo ambulanza, è deceduto durante il trasporto. M.M. è risultato positivo al primo tampone di coronavirus. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini esprime profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia dell’ufficiale anche a nome di tutto il personale civile e militare dipendente. Gli ambienti di lavoro sono stati già sanificati secondo le norme vigenti e presso il segretariato generale è stata già applicata massivamente la modalità di lavoro dello smartworking.

“Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di un ufficiale dell’Esercito in servizio al Segretariato Generale della Difesa”: lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esprimendo “sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai suoi colleghi. La Difesa tutta si stringe nel dolore per l’improvvisa perdita del collega”.