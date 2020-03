Coronavirus, l’OMS: “Si può infettare anche 2 settimane dopo la scomparsa dei sintomi, colpiti anche giovani e bambini. Bisogna aumentare i tamponi”

“La scorsa settimana abbiamo assistito a una rapida escalation dei casi di Covid-19. Sono stati segnalati più casi e decessi nel resto del mondo che in Cina“. Lo ha detto in conferenza stampa a Ginevra il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Anche se sembra che gli anziani siano i soggetti più colpiti” da Covid-19, “si sono verificati casi gravi e morti anche fra giovani e bambini. L’OMS ha pubblicato una nuova guida clinica, con dettagli specifici su come prendersi cura di bambini, anziani e donne in gravidanza”.

“Quello che sappiamo a oggi è che i bambini sono suscettibili all’infezione, che sviluppano forme più lievi di malattia, ma abbiamo anche visto bambini morire. Dobbiamo difenderli come categoria sensibile”, ha affermato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). “Quello che non sappiamo, perché non abbiamo ancora i risultati dei test sierologici, è l’estensione delle infezioni asintomatiche nei bambini. Quando saranno disponibili, questo ci aiuterà a capire meglio che ruolo stanno giocando i più piccoli in questa pandemia“, ha concluso l’esperta.

“Abbiamo assistito a una rapida escalation delle misure di distanziamento sociale, come la chiusura delle scuole e la cancellazione di eventi sportivi e altri incontri. Ma non abbiamo visto un’escalation altrettanto urgente nei test, nell’isolamento e nel tracciamento dei contatti, che è il pilastro della risposta a Covid-19″. Ha chiarito il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Le misure di allontanamento sociale possono aiutare a ridurre la trasmissione – ha insistito il Dg OMS- e consentire ai sistemi sanitari di far fronte all’emergenza. Ma da sole, non sono abbastanza per estinguere questa pandemia. È la combinazione che fa la differenza. Come continuo a dire, tutti i paesi devono adottare un approccio globale“.

“Il modo più efficace per prevenire le infezioni e salvare vite umane è rompere le catene della trasmissione. Per farlo, è necessario testare e isolare. Non si può combattere un fuoco con gli occhi bendati. E non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è infetto”. “Ogni giorno vengono prodotti più test per soddisfare la domanda globale. L’OMS ha spedito quasi 1,5 milioni di test in 120 Paesi. Collaboriamo con le aziende per aumentare la disponibilità di test per i più bisognosi”.

“Le persone contagiate da Covid19 possono infettare gli altri dopo che non si sentono più male, quindi le misure di protezione dovrebbero continuare per almeno 2 settimane dopo la scomparsa dei sintomi”.

“Profonda preoccupazione” è stata espressa per l’arrivo dell’epidemia nel terzo mondo. “Con il Coronavirus che si sposta nei paesi a basso reddito, siamo profondamente preoccupati per l’impatto che potrebbe avere sulle popolazioni a molto alta prevalenza di HIV o sui bambini malnutriti”, ha detto nel briefing di oggi. “Chiediamo ad ogni paese e ad ogni individuo di fare tutto il possibile per fermare la trasmissione del virus”.

“Sono rimasto toccato dai video delle persone che applaudono gli operatori sanitari dai balconi o dalle storie di chi si offre di fare la spesa per gli anziani. Questo spirito straordinario di solidarietà deve diventare ancora più contagioso del virus”. “Ho notato negli ultimi giorni come lo spirito umano sia straordinario e possa combattere il virus e sono stupito dal livello di solidarietà in questo momento”, ha aggiunto.

La crisi sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus “sta definendo il nostro tempo”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa. “I giorni, le settimane e i mesi a venire saranno una prova della nostra determinazione, una prova della nostra fiducia nella scienza e una prova di solidarietà“, ha aggiunto Ghebreyesus. “Crisi come quella del Coronavirus tendono a far emergere il meglio e il peggio dell’umanità“, ha osservato il direttore generale dell’Oms.